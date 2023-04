Drew McIntyre rimuove i riferimenti alla WWE su Twitter

Drew McIntyre è stato assente dalla televisione dal suo match per l’Intercontinental Championship a WrestleMania 39. Il contratto WWE di Scott scadrà tra 9 mesi se non verrà raggiunto un accordo con la compagnia.

Di recente, la star di SmackDown ha rimosso i riferimenti alla WWE dalla sua biografia sul suo account Twitter insieme alla sua immagine del profilo e al titolo. Lo psicopatico scozzese non ha twittato dal fine settimana di WrestleMania. Originariamente elencato nella biografia del suo account: WWE Superstar | #Smack Down

Queste sono solo speculazioni in questo momento, ma secondo PWInsider, McIntyre e WWE non sono in procinto di concludere un accordo e la società sta prendendo molto sul serio la possibilità di rescindere il suo contratto senza rinnovarlo. Quindi Drew McIntyre potrà iniziare a negoziare con altre strutture come AEW, NJPW, Impact Wrestling o altre se toccherà a lui decidere.

Secondo il giornalista di Pro Wrestling Torch Wade Keller, Drew McIntyre non è soddisfatto del suo attuale contratto con la WWE:

Abbiamo accennato a questo, si dice che non sia contento della sua attuale posizione in WWE e ho sentito che è una specie di combinazione di creatività e denaro e il tipo di offerta che sta ricevendo per un’estensione.La WWE sembra prendere molto sul serio la possibilità che potrebbe far scadere il suo accordo piuttosto che accettare qualcosa che pensa sia meno di quanto merita o meno di quanto merita. Pensa che dovrebbe venire.

Cosa deciderà Drew McIntyre?

Credito immagine: WWE