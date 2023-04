Concorso: partecipa a due concerti dei Metallica a Parigi!

James Hetfield ha già spiegato il significato del titolo dell’album, 72 stagioni : “Questi sono i primi 18 anni della nostra vita attraverso le nostre vite reali e false. È il concetto di ‘siamo ciò che siamo’ che i nostri genitori ci hanno instillato”. Una potenziale “categorizzazione del tipo di personalità che abbiamo, penso che la cosa interessante di questo sia l’analisi di queste convinzioni radicate e di come influenzano la nostra percezione del mondo oggi, così gran parte della nostra vita adulta ruota attorno alla riproduzione o alla reazione a queste esperienze abbiamo avuto da bambini Essere prigionieri della nostra stessa infanzia O spezzare queste catene che portiamo?

E recentemente, il cantante è tornato al testo della canzone titolare. Quando gli è stato chiesto se il concetto fosse ispirato dalla sua vita da bambino o dalla sua vita da padre per i figli, James ha risposto: Beh, “72 stagioni” come concetto, ed è un po’ come se fossimo bambini. All’inizio pensavamo a “72 stagioni di crepacuore”, ma ho rinunciato a quel pessimismo perché i primi 18 anni di vita non erano tutti tristezza, anche se tendiamo a concentrarci su questo nelle nostre vite adulte, pensiamo: “Devo sistemare tutte le cose che non andavano quando ero bambino”. Ma c’erano anche cose buone, quindi “72 stagioni”, ognuno lo interpreterà secondo la propria storia, cosa sono state quelle 72 stagioni e cosa significano per loro oggi.

I Metallica hanno condiviso i video ufficiali parole “72 Seasons” in otto lingue diverse: inglese, spagnolo, tedesco, francese, italiano, portoghese, giapponese e coreano.

Lanciato anche questa settimana è un concorso per bande di ottoni di tutti i livelli, che premierà i musicisti che eseguiranno le migliori cover dei classici dei Metallica.

Nel frattempo, il gruppo ha iniziato un soggiorno di quattro notti allo spettacolo “Jimmy Kimmel dal vivo!”.

Il gruppo ha interpretato “Lux Æterna” in particolare: