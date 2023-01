Line Reno avrebbe spinto la stella del “finale verbale” verso l’uscita? Un ex acquirente del programma lo accusa di averlo espulso!

“Ho fatto una pazzia in tutta Parigi”, dichiara questa ex star dello spettacolo che conosce così bene che non era nel fiore degli anni. Isopix

Linea Renaultresponsabile del lancio della star dello spettacolo “materia chiusa”

? Sarebbe difficile credere, tuttavia, che questo sia ciò che afferma la parte principale coinvolta. che aveva già avuto una patatina con la star 94enne, su Twitter. Nel giugno 2020, la Queen of Music Hall ha pubblicato una foto in onore di Johnny Hallyday, nel giorno del suo compleanno. “Oggi avresti compiuto 77 anni”, ha scritto. E un acquirente di Affaire Conclue ha risposto: Quando entrerai a farne parte? Provocazione “fuori luogo”, come lui stesso ha ammesso. Nel frattempo, Lane ha risposto in modo sottile: “Cari amici, sarà come oggi: ‘La saliva della rana non arriva alla colomba bianca.'”





Come avrai intuito, l’acquirente in questione è tutt’altro Pierre Jean Chalençon. Poche settimane dopo questo alterco su Twitter, il collezionista di Napoleon ha annunciato la sua partenza dallo spettacolo. Quindi Pierre Jean ha incatenato gli scandali. Ricordiamo in particolare questa foto con il controverso umorista Dieudonnay o questo invito al compleanno del politico di estrema destra Jean-Marie Le Pen. Ma due anni dopo il suo licenziamento, Pierre-Jean Chalençon ha rivelato che Line Renaud è stato uno dei motivi principali della sua partenza dall’Affaire Conclue.

Già nel 2021, in un’intervista allo youtuber Sam Zirah, affermava che il traduttore di “My Cabin in Canada” aveva fatto di tutto per farlo uscire da France 2. Un’affermazione che ripete oggi al microfono del podcast “LA serie” : “Ha fatto il lavoro per cacciarmi. Ha chiamato chiunque le servisse Ho chiamato l’Eliseo, ho chiamato due o tre persone. Me ne sono vantato in tutta Parigi, quindi posso dirlo. Capiamo che l’ascia di guerra non è t in procinto di essere seppellito.«È molto simpatica», conclude con una punta di ironia il collezionista.Atmosfera.





