L’incredibile fiducia di Sam nel comportamento di Teheiura in “Koh-Lanta: The Legend” | tv

Ogni fan di “Koh-Lanta” lo sa: Teheiura è letteralmente l’eroe di Sam in “Koh-Lanta”. Il giovane avventuriero non ha mai nascosto la sua ammirazione per il 43enne. Tuttavia, in una recente intervista con TV Mag, Sam ha rivelato alcune rivelazioni sorprendenti sulla sua relazione con Teheiura e sul comportamento di quest’ultimo nel campo.











In passato, Sam, un giovane candidato molto popolare per “Koh Lanta”, si riferiva spesso a Tehiura con le stelle negli occhi. Era, nelle sue parole, l’eroe della sua infanzia. Sam ha sempre voluto essere come lui e questo è in parte il motivo per cui ha iniziato la sua avventura “Koh-Lanta” nel 2020. “La cosa più notevole della mia precedente avventura è stato il mio incontro con Teheiura che rimarrà per me. Qualunque cosa accada, l’avventuriero più emblematico di Koh Lanta”, spiegava all’epoca su TF1.

Nella nuova stagione “The Legend”, Sam si è mostrato molto vicino a Teheiura fin dai primi episodi, ma secondo lui il loro rapporto è cambiato nel corso dei giorni, soprattutto dopo la riunificazione del campo. “In quello che è stato trasmesso in TV, possiamo credere che io e Tehiora siamo molto vicini, ma io ero molto più vicino a Claude”, spiega a TV Mag. “Si comportava come un fratello maggiore per me, mi ha insegnato molte cose tra cui la pesca subacquea. Mi sono divertito molto con Claude mentre Tehiora si teneva a una certa distanza”.

esclusione volontaria

Secondo Sam, Tehiora si separò volontariamente dagli altri dopo che il campo fu riunito. Non sono l’unico ad averlo detto, ma dopo la reunion, Teheiura non si è espresso molto e non ha condiviso molti momenti con noi. Penso che fosse legato alla durezza dell’avventura. Come promemoria, Teheiura è stato squalificato dalla partita nell’episodio di martedì 9 novembre dopo aver infranto una regola del gioco. L’avventuriero ordinò cibo dai pescatori locali. Un cheat “storico” nella storia del programma. READ Sembra che Laurent Buffy sia irriconoscibile nel gruppo "On est en direct".

