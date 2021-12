Grand Jojo, un’icona popolare, è morto all’età di 85 anni

L’archivista dell’Agenzia Belga e direttore del suo museo, Cyril Furthom, ha confermato che Grand Gogo, noto come Lang Gogo, il famoso cantante belga che ha trasceso i decenni, è morto mercoledì sera all’età di 85 anni dopo una lunga lotta con la malattia. Il nativo di Bruxelles, che nel corso di un’intervista con i media si è descritto, come un brav’uomo, come un “vecchio coccodrillo della musica”, potrà godersi solo mezzo anno del suo ritiro lo scorso giugno. Pensionamento di cui parlava già all’epoca della possibilità di partire per tornare… Il che la dice lunga sulla passione che ha mosso Grand Jojo.

“Grand Jojo, 85 anni, è morto serenamente mercoledì 1 dicembre 2021 dopo una lunga malattiaCyril Furthom ha detto in un comunicato stampa.Il Belgio perde un grande cantore. Il re dell’atmosfera, l’icona popolare, non esiste più“.

“Abbiamo sete“,”Giulio Cesare“, “Vicor il calciatore”e ballo del Congo o “Viva il Messico“, che racconta la saga dei Red Devils nel 1986, è tra i suoi soprannomi emblematici che hanno caratterizzato la cultura belga. Jules-Jean Vanobbergen, il cui vero nome è “echte Brusseleer” nato a Ixelles, ha iniziato la sua carriera negli anni ’60.