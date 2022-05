Un’ondata di indignazione dopo la testimonianza di Amber Heard durante il processo contro Johnny Depp

Questo mercoledì, Amber Heard è stata finalmente ascoltata durante il processo a Johnny Depp. L’attore, che si dichiara innocente di fronte alle accuse di violenza dell’ex moglie, ha presentato ai giudici la sua versione dei fatti e ora tocca alla parte avversa parlare.

Soprattutto dopo il processo sui media, la testimonianza di Amber Heard è stata attesa con impazienza dalla giustizia ma anche dal pubblico. ho cominciato a piangere: “Non riesco a trovare le parole per descrivere quanto sia doloroso e terribile stare seduto qui e guardarlo di nuovo.“. Poi si è scusata per essere entrata in questa situazione: “Era l’amore della mia vita”.

E pochi giorni prima di questa lettera, gli avvocati di Amber Heard hanno chiesto di annullare la causa, che è stata respinta dal tribunale, e i video che dimostrano l’infedeltà dell’attrice durante il suo matrimonio, che colpisce l’opinione pubblica sulle sue posizioni. La certificazione di Amber Heard è del tutto normale? Le lacrime di Amber Heard sono oneste? Hai preparato il testo?

Queste domande vengono sollevate tra i netizen che hanno risposto rapidamente alle parole di Amber Heard, accusandola di fingere dolore con “Lacrime di coccodrillo”e dagli una tazza “La peggiore attrice del mondo”Alcuni la paragoneranno persino al personaggio principale di Gone Girl, un film in cui una donna uccide lei stessa il marito.

Così su Twitter è nata un’ondata di indignazione e per l’occasione è stato creato un hashtag: #AmberHeardIsALiar, che in inglese significa “Amber Heard is a liar”.

Sono seguiti molti tweet, ed eccone una selezione.