L’incoronazione di Carlo III: Highgrove, la pianta da giardino di un re ecologista

Durante i suoi cinquant’anni come Principe di Galles, il re Carlo III acquisì molte proprietà in tutto il suo paese… Uno dei suoi preferiti è Highgrove Manor nel Gloucestershire, nel Galles meridionale, nell’Inghilterra occidentale. Una residenza in cui il Duca di Cornovaglia applicò i suoi principali principi ambientali e architettonici… Visita guidata.

Tre checkpoint segnano l’ingresso al dominio di Highgrove. Per visitare, devi aver prenotato in anticipo il tuo posto e seguire la guida. Durante la visita è vietato estrarre il telefono o scattare foto. “La privacy dei proprietari deve essere rispettata.guida sussurrò, È probabile che incontrerai persone molto interessanti.E nessuno: il proprietario, da quattro decenni, altri non è che Carlo III.

La visita guidata conduce i curiosi attraverso una decina di giardini: il frutteto, l’orto, il giardino della Fontana del Loto, il giardino della Meridiana… La Corona: il Parco del Timo che racchiude ben 70 specie diverse di erbe. “In origine era una strada sterrataspiega Rosie Alderton, curatrice di Highgrove in Harmony Gallery a Londra. Sua Maestà voleva renderlo più estetico, quindi vi ha messo pietre e lastre.Il regista apprezza particolarmente l’inquadratura del Re, e poi del Principe di Galles, mentre si inginocchia mentre pianta il timo:Ha trascorso quattro mesi lì, ogni fine settimana. Ha piantato tutto da solo!“