Insegnante di spagnolo accoltellata in Francia: il marito torna al dramma “Agnes ha allegato al testamento una lettera d’amore”

“Questo ballo è il modo di dire addio di Agnes… Dobbiamo celebrare l’occasione, ci siamo conosciuti attraverso un ballo, quindi dovevamo finire con un ballo. Agnes era la mia compagna, la mia compagna, la mia amica. Fu tutto in una volta. Volevo dirle “ti amo”, volevo dirle “arrivederci”. Volevo ballare con leilui spiega.

L’uomo è molto grato per i commenti che ha visto sui social: “La gente ha capito che si tratta di rispetto e che è amore. “

Stefan dice che Agnes ha incluso una lettera d’amore nel suo testamento. È molto commosso, spiega il marito, con le lacrime agli occhi.

“Grazie per aver fatto tutto quello che hai fatto per me. Sei una brava persona StefanoPossiamo leggere in questa lettera.

La studentessa di 16 anni che ha ucciso Agnes Lassalle è stata incarcerata e accusata di omicidio di primo grado. Stefan dice di aver pensato ai genitori di questo adolescente e li qualifica come buoni genitori. “Questo studente avrà l’opportunità di cogliere una seconda possibilità. Agnès, non avrai una seconda possibilità…“

In conclusione, il marito di Agnès Lassalle spera che un giorno questo adolescente possa provare la stessa felicità che ha provato con Agnes.