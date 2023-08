Robert De Niro: Rivelare le cause della morte del nipote di 19 anni

“Sono profondamente addolorato per la scomparsa del mio amato nipote, Leo”. Ai primi di luglio, Robert De Niro ha rotto il silenzio dopo la morte del nipote, che ha solo 19 anni. Ora sappiamo cosa ha conquistato prematuramente il giovane attore.

Questo martedì, 8 agosto, il rapporto del medico legale di New York è stato rivelato dai media americani TMZ. Leggiamo che Leandro De Niro stava per morire di A.J “overdose accidentale” A causa delle compresse di fentanil tagliate con ketamina e cocaina. È stato precedentemente rivelato chebianco e cipria Vicino al corpo del figlio di Drina De Niro. Quest’ultima, devastante, ha già sostenuto questa versione dei fatti sul suo account Instagram.

Malessere negli USA: in tv è apparso il bimbo di 3 mesi di Robert De Niro (VIDEO)

“Qualcuno gli ha venduto pillole di fentanyl tagliate per altri farmaci, sapendo che erano tagliate bene, quindi per tutte le persone che continuano a comprare e vendere queste pillole, mio ​​figlio se n’è andato per sempre”., ha scritto su Instagram. “Siamo molto grati per tutti i vostri messaggi di supporto. Vorremmo la privacy ora in modo da poter piangere la perdita di Leo”.Lo disse a Robert De Niro poco dopo.