Ligue 1: l'OL batte il Nizza grazie ad Aurel Mangala e continua la sua rimonta

Nel recupero, come abbiamo visto durante la ripresa di domenica scorsa a Montpellier (2-1), l'OL ha comunque mostrato delle belle cose contro gli Aiglon. Il centrocampo di Matic, Cakeret e Mangala è stato molto attraente per attività, influenza e complementarità. Quest'ultimo ha segnato l'unico gol della partita, alla sua prima partecipazione, succeduto dal tormentato Ernest Nehme (1-0, minuto 22). Il ghanese, battuto di poco da Melvin Bard (8, 35), ha costretto Youssouf Ndayishimiye a ricevere un'ammonizione (10). Entrato in panchina, Rayan Sharqi ha mancato il gol del break da un'angolazione molto stretta (88).