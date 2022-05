Giroud: i corridori della tappa 18 sono stati ingannati e sfruttati da Dries de Bondt

Questa volta, il gruppo è stato incasinato. Mentre ci aspettavamo un grande successo a Treviso per l’ultima opportunità per i corridori, la rottura di oggi – quattro corridori forti – ha fatto un numero straordinario per resistere alla rimonta del gruppo. L’accordo è stato perfetto fino all’ultimo chilometro quando Dries de Bondt (Alpecin-Fenix) è intervenuto molto rapidamente per vincere davanti a Eduardo Affini (Jumbo-Visma). Questa è la sua prima vittoria in un tour importante ed è un sesto successo in carriera. Nelle retrovie, il gruppo è finito frammentato dal ritmo infernale di questa 17a tappa, ma Carapaz (INEOS Grenadiers) mantiene la maglia rosa mentre il perdente di oggi Juan Pedro Lopez (Trek-Segafredo) viene espulso.

Lopez il perdente oggi con Almeida

Per una volta in questo tour italiano siamo stati benissimo sulla strada per Treviso. Mercoledì sera, Arnaud Demarie aveva avvertito:Mi aspetto un teatro come Kunio, con una grande lotta tra l’anticonformista e il gruppoIl minimo che si possa dire è che avesse ragione, però le squadre dei corridori hanno gestito la situazione alla perfezione per molto tempo, hanno lasciato Avigne, de Bond, Kurt Nielsen (EF-Easy Post) e Gaboro (Bardiani-CSF) ma tengono Il distacco così rapido in meno di due minuti, erano consapevoli del pericolo che questi quattro ragazzi rappresentavano, ma chiaramente non era abbastanza.

Abituati a correre davanti, i quattro splitter hanno avuto l’ingegno di prendere velocità davanti al Muro di Ca’ del Poggio (1 chilometro al 12%), la cui vetta era a 54 chilometri dal traguardo. A soli dodici chilometri, i proiettili scheggiati sono passati da 1’23” a 2’35”. Il gruppo è stato lento a preoccuparsi e a rispondere, perdendo persino compagni su salite strette e ripide che hanno causato molti più danni del previsto. Le formazioni dei corridori sono state costrette a ripartire duramente dopo Muro di Ca’ del Poggio, provocando interruzioni che hanno ridotto il gruppo a 37 unità sul traguardo. Tra i corridori lontani, Juan Pedro Lopez ha ricevuto un netto di 2’43” per i candidati.

Hindley spaventa

Se è ancora nono lo deve a Joao Almeida (UAE team Emirates), quarto assoluto e stamattina non partito dopo essere risultato positivo al Covid19. Un colpo che ovviamente ha sconvolto la top ten che altrimenti non ha conosciuto cambiamenti, nonostante il grande orrore di Guy Hindley. L’australiano di Bora Hansgrohe fora in finale, a più di un minuto dai favoriti, ma il suo incidente è avvenuto negli ultimi 3 km e logicamente si è riclassificato a livello del gruppo maglia rosa. Quindi è ancora 3 pollici dietro Richard Karabaz.

Ma, nonostante questo ritmo guidato da DSM di Dainses, Groupama-FDJ di Démare, QuickStep-AlphaVinyls di Cavendish, Team Emirates e Gaviria e persino Cofidis di Cimolai in finale, il gruppo non è mai tornato. Avrebbe perso 14 pollici per lottare per qualcosa di diverso dal quinto sul palco, che è andato a Dainese. La colpa sta in questi dodici chilometri prima dell’ultima salita ma soprattutto nel lavoro straordinario compiuto dal distacco. A differenza della tappa di Kunio, i quattro corridori si sono trovati perfettamente d’accordo, fino all’ultimo chilometro.

Hindley, Carabaz e Linda. credito: Getty Images

6 Successo di carriera di Bondt

Tutti hanno superato la loro missione e nessuno si è trattenuto un solo momento, rendendosi conto che i loro progressi non gli permettevano di farlo. Ma hanno comunque lottato per la vittoria, l’ottava al break, compresa la quarta consecutiva. Più veloce sulla carta, Kurt Nielsen si è poi sforzato di dominare lo sprint finale ma il danese non è riuscito a reggere la forza di De Bondt e Avene, dato che era più forte e più fresco in finale. Nonostante lo sprint improvviso, l’italiano di Jumbo-Visma ha finalmente fallito a mezza ruota dal belga, che ha regalato ad Alpecin-Fenix ​​il terzo successo in questo Giro, con un terzo pilota diverso (prima di lui Van der Poel e Oldani). Spesso sopravvissuto senza successo nell’ultimo anno, de Bond ha toccato il fondo, segnando il suo sesto successo professionale, il suo primo della stagione e chiaramente il più famoso. Ancora di più con uno scenario così grandioso.

