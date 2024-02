Adrian Formo (Ford) in un'imboscata al Rally di Svezia

“Le condizioni sono pazzesche, con la neve che continua a cadere e guidare dopo il tramonto non è facile, a volte faccio fatica a vedere le curve. sussurrò Adrien Fourmaux alla fine della PS7. Si tratta di un problema che non sembra incidere sull'efficienza del giapponese Takamoto Katsuta sulla sua Toyota Yaris. Anche se ha ammesso di aver avuto paura per la SS7, ha evitato a malapena di abbandonare la strada, accecato dalla neve e dalla notte. Venerdì sera il giapponese resta a distanza ravvicinata da Esapika Lappé e dalla sua Hyundai, con una distanza di 3'2″ tra loro.