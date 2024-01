“L’ho trovato violento”: la reazione di Valérie Pascal al licenziamento da “M6 Boutique”

Il 2 gennaio, quando pensavano di trovare alla presentazione Pierre Dostel e Valéry Pascal Negozio M6I fan dello show dello shopping mobile sono rimasti sorpresi di scoprire la nuova coppia sul piccolo schermo. Charlotte Rosier e Laurent Artoffel hanno invece esaltato i vantaggi dei prodotti in vendita.

Un cambiamento che ha sorpreso anche le due star del programma, avvisate… lo stesso giorno. “Qualcuno di Silekstra (Acquirente della Starz, proprietaria dello show e posta in liquidazione, ndr.) Siamo stati contattati il ​​2 gennaio per dirci ufficialmente che non eravamo più in onda ma lo sapevamo già da quando avevamo visto lo spettacolo quella mattina. L'ho trovato violento per me e per gli spettatori“, spiega Valérie Pascal Rivista televisiva. L'ex Miss Francia si rammarica di essere stata in duetto con il suo partner in onda Negozio M6 Per 29 anni non ho avuto l'opportunità di salutare gli spettatori. “Avremmo potuto venire e preparare un piccolo gruppo per annunciare il passaggio del testimone e accogliere Charlotte e Laurent. Sarebbe stato meno sorprendente per gli spettatori e per noi. Quindi, potremmo salutare e ringraziare gli spettatori per la loro fedeltà“.