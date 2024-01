Dopo essere stata esclusa dalla Star Academy, Leni non si sente bene

Dopo una serata di duetti con ospiti d'eccezione, da Bonnie Tyler a Eloïz passando per Pierre de Maere, MC Solaar e Hoshi, il verdetto è emesso. Nonostante l'assenza di voti belgi, la belga Helena di questa stagione ha vinto il suo biglietto per il resto dell'avventura. Una vera sorpresa per Brainoise, che non ha nascosto la sua sorpresa all'annuncio del suo nome.

Il secondo candidato a qualificarsi per le semifinali di sabato prossimo è Julian, un giovane di Pau che ha trovato nella musica un vero rimedio contro la balbuzie.

Dopo non essere riuscita a raccogliere abbastanza voti dal pubblico, Leni, nonostante fosse la favorita della stagione, ha perso contro Axel. Chiaramente l'eliminazione più piccola nella competizione non era quella che si aspettava. Sotto shock, il candidato è crollato sulla piattaforma del gancio e ha dovuto essere evacuato dal gruppo da un'équipe medica. Più tardi, quando tutti i suoi compagni di band – anche quelli eliminati – si sono riuniti sul palco per dire “arrivederci” al pubblico, Leni era vistosamente assente.

“Leni, è una donna molto giovane […] Affronta quella che chiamiamo la scena, le telecamere, ed è una brava studentessa. Sta diventando sempre più a suo agio come cantante, ma è ancora giovaneNikos Aliagas ha detto. “La pressione che stiamo creando attorno a questi ragazzi che si uniranno alla Star Academy Class del 2023 è grande. […] Stasera vorrei che tutti noi mandassimo buone vibrazioni a questo diciottenne. […] Comprendiamo cosa potrebbe passare e immaginiamo che sia scioccata e non capisca cosa sta succedendo. […] È difficile, è difficile, ma fa anche parte dello spettacolo e del business.“

Domenica mattina, la madre di Lenny ha parlato su Instagram: “Molti di voi mi hanno fatto questa domanda. Leni sta molto bene… il suo morale è tornato. Lo sentirete presto“, ha scritto, rassicurando i fan della giovane.