“Gotica e gay”, questa famosa saga di vampiri potrebbe avere un significato nascosto

A più di 10 anni dalla fine dell'ultimo film della saga, l'attrice protagonista ha rivelato la sua interpretazione unica di questi lungometraggi per adolescenti.

Molte saghe adolescenziali hanno caratterizzato gli anni 2000, e tra queste possiamo facilmente citare Twilight. Vampiri e lupi mannari hanno conquistato spettatori e lettori di tutto il mondo, creando un vero e proprio fenomeno. Questo adattamento cinematografico dei libri di Stephenie Meyer ha permesso a un gran numero di persone di scoprire una storia d'amore tra un semplice essere umano e una creatura fredda e immortale. I film ci hanno anche permesso di scoprire nuovi talenti, come Robert Pattinson nel ruolo dell'amante vampiro e Kristen Stewart, che interpreta il ruolo della giovane donna caduta sotto il suo gelido incantesimo.. In totale, tra il 2008 e il 2012, sono usciti cinque film che hanno deliziato il pubblico.

Guardando indietro, gli attori avevano visioni molto diverse di questi film. L'attore principale, ad esempio, non ha mai nascosto il suo disgusto per questa storia, che trovava, secondo le sue stesse insinuazioni, incoerente e stupida. Ha inoltre dichiarato di trovare alcuni filmati assolutamente disgustosi. Da parte sua, la sua compagna di troupe ed ex fidanzata ha una visione più positiva della saga. Ha anche condiviso la sua straordinaria opinione sulle cose in un'intervista.

La splendida interpretazione di Twilight di Kristen Stewart

Mentre Robert Pattinson sembra indicare che sta facendo del suo meglio per dimenticare la saga, il suo ex compagno di riprese ne parla in modo più distaccato. Col senno di poi, Kristen Stewart, che interpretava Bella, un'umana che si innamora di due creature soprannaturali, evoca un significato nascosto.

Lo vedo solo adesso. Non penso che tutto sia iniziato necessariamente in quel modo, ma penso anche che, poiché ne facevo parte, si sia evoluto in quel modo. È un film gay. Voglio dire, Taylor (Lautner, l'attore che interpreta Jacob, ndr) e Rob e io… ed è molto nascosto e non naturale. Una donna mormone ha scritto questo libro. È tutta una questione di repressione, di volere ciò che ti distruggerà. È un taglio molto gotico e gay che apprezzo davvero.

Ha fatto questa dichiarazione su Twilight in un'intervista con Variety, dicendo che le piace il taglio “lesbico” della saga. Anche molti fan hanno questa lettura della saga, dal momento che la scrittrice Stephenie Meyer ha affermato che il tema principale è la tentazione e la scelta di “altre strade”.. Questa visione delle cose si è evoluta ancora di più da quando Kristen Stewart ha fatto coming out qualche anno fa.