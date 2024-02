“Mi sono ritrovato con due gambe rotte”, rivela questo famoso attore riguardo al ruolo più difficile di tutta la sua carriera, e forse hai già visto il film di cui parla.

Noè, i MiserabiliO Gangster americano, Russell Crowe non è più un attore da presentare. Ma è probabilmente il suo film più famoso GladiatoreIn cui interpreta il ruolo del generale romano Maximus Decimus. Ma non fu in questo gruppo che subì uno dei suoi incidenti più gravi In un altro film diretto sempre da Ridley Scott.

“Non farà male”

Nel 2010, Ridley Scott ha presentato la sua versione della leggenda di Robin Hood, con Russell Crowe nel ruolo del protagonista e Cate Blanchett nel ruolo di Marian. Un film molto ambizioso che non è riuscito a soddisfare le aspettative del botteghino. Ma l'attore non si salvò, tanto che durante le riprese rimase gravemente ferito, e venne anche catturato in colonne di persone.

Sono saltato fuori dalla porta del castello sul terreno roccioso e irregolare. Avremmo dovuto preparare il terreno e interrare un cuscino, ma avevamo fretta di scattare la foto in penombra. Con centinaia di comparse che lo circondavano, frecce che volavano e bracieri che davano fuoco al castello, non c'era via d'uscita. Quando saltavo, ricordo di aver pensato: “Farà male”. Mi sentivo come se una scossa elettrica attraversasse il mio corpo. Stavamo girando un film importante, quindi ho potuto farlo, ma l'ultimo mese di questo lavoro è stato molto difficile. Per diverse settimane camminare è stata solo una sfida. Russell Crowe



“Crowe non ha mai parlato del suo infortunio durante la produzione, né si è preso un giorno libero per questo motivo. Ho continuato a lavorare”, aggiunge. Ma il tempo lo raggiunse e dieci anni dopo cominciò a sentire un dolore “molto strano” alla parte inferiore delle gambe. Poi è andato da un medico che ha eseguito una risonanza magnetica. Poi il dottore gli ha chiesto quando si è rotto le gambe perché Le radiografie hanno mostrato segni di frattura in entrambe le tibie.

“Sembra che io abbia finito questo film con due gambe rotte.”Aggiunge. “È tutto per il bene dell'arte. Non c'erano gessi, stecche, antidolorifici. Continuavano a funzionare e col tempo guarivano.”

Delusione al botteghino

Nonostante il continuo investimento del cast e dell'intera squadra, Robin Hood non è stato un grande successo di critica. sui pomodori marci, Il 44% esprime giudizi positivi da parte della stampa, il 58% da parte del pubblico. “L'adattamento di Ridley Scott di questa storia spesso raccontata offre una buona recitazione e alcune sequenze d'azione avvincenti, ma manca il brivido dell'avventura che ha reso Robin Hood una leggenda.” Possiamo leggere nei comunicati stampa.

Il film ha avuto un budget enorme di 230 milioni di dollari e ha incassato 321.619.746 dollari al botteghino mondiale.. Il ricavo copre sicuramente l’investimento, ma è ben al di sotto delle aspettative.

Se desideri vederlo o riguardarlo di nuovo, faccelo sapere Robin Hood di Ridley Scott è disponibile per il noleggio su più piattaforme di streaming.