Vanguard, l'”anti-cheat” di Valorant apparirà in League of Legends!

Accesso Avanguardia In League of Legends (LOL) con l'aggiornamento 14.2 o 14.3 c'è una notizia che ha scatenato molte discussioni nella community di League of Legends.

Avanguardia, noto Giocatori coraggiosiÈ un sistema antifrode che funziona con gli autisti A livello del kernel, progettato per fornire una protezione potente contro gli imbrogli del software. La sua introduzione in LOL da parte di RIOT promette di cambiare il panorama competitivo del gioco. Dal punto di vista degli eSportL'influenza di Vanguard potrebbe essere significativa. In Valorant, Vanguard è stato efficace nel mantenere le partite giuste e il suo arrivo in LOL è visto come un passo avanti verso competizioni più giuste ed equilibrate. Ridurre gli imbrogli a un livello competitivo è essenziale Per mantenere la fiducia dei giocatoriSponsor e spettatori nella correttezza delle competizioni. MaIl dispiegamento di Vanguard non è privo di preoccupazioni. Quando è stato introdotto in Valorant, sono state sollevate preoccupazioni su di lui La natura potenzialmente intrusiva del sistemaCiò è dovuto al suo accesso a livello di kernel. Riot Games ha rassicurato la community, affermando che Vanguard è progettato per essere sicuro e rispettoso della privacy, senza raccogliere troppe informazioni personali. Unire l'avanguardia in LOL Solleva anche domande su come i giocatori professionisti si adatteranno a questo cambiamento. Con regole anti-cheat più severe, le competenze e la strategia reali acquisteranno sempre più importanza, il che potrebbe cambiare le dinamiche delle squadre e delle competizioni.