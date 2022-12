L’ex presidente francese Nicolas Sarkozy è stato arrestato in tribunale

L’ex presidente Nicolas Sarkozy, il cui processo d’appello nel caso delle cosiddette “intercettazioni” è iniziato lunedì, sta vivendo il suo ritiro politico sotto una forte pressione giudiziaria.

prima condanna

In questo caso, il tribunale penale di Parigi ha condannato Nicolas Sarkozy in primo grado, il 1° marzo 2021, a tre anni di carcere, tra cui una società, con l’accusa di corruzione e traffico d’influenza.

È stato riconosciuto colpevole di aver tentato con il suo avvocato, Thierry Herzog, di ottenere dall’alto giudice istruttore, Gilbert Azibert, informazioni avvolte nel segreto, e persino di influenzare, un ricorso in cassazione che aveva preparato nel caso Bettencourt.

In cambio: una promessa di sostenere un posto a Monaco.

L’ex capo dello Stato ha presentato ricorso.

duplicato in Bygmalion

Nicolas Sarkozy è stato nuovamente condannato, sette mesi dopo, a un anno di carcere nel caso Pigmalione per finanziamento illegale della sua perdente campagna presidenziale nel 2012.

A differenza degli altri tredici imputati (ex dirigenti della campagna e dell’UMP oltre che della Pygmalion Corporation), l’ex presidente non è stato coinvolto in un sistema di fatturazione fraudolenta concepito per nascondere un’esplosione di spese autorizzate per la campagna, ma perché aveva varcato la soglia legale per tali spese di oltre 20 milioni di euro.

Lui chiama. Il suo processo inizierà l’8 novembre 2023.

Nell’esame

Al-Adl sospetta anche che abbia finanziato la sua campagna del 2007 con fondi libici segreti. Questa clamorosa inchiesta è stata aperta dopo che Mediapart ha pubblicato nel 2012 documenti che confermavano che Tripoli avrebbe avuto, nel 2006, alla luce della sua approvazione, un finanziamento di 50 milioni di euro.

Nicolas Sarkozy, che contesta i fatti, è stato accusato il 21 marzo 2018 di corruzione passiva, finanziamento illecito di una campagna elettorale e occultamento di fondi pubblici libici, e poi il 12 ottobre 2020 di associazione a delinquere.

A ottobre, i giudici istruttori hanno annunciato di aver concluso le indagini ma non avevano ancora spiegato se disporre o meno un processo.

Indagini in corso

Le sue lucrose attività di consulenza in Russia sono anche oggetto di un’indagine preliminare da parte della Procura nazionale (PNF), che stavolta sospetta l’ex presidente di “esercizio di influenza”.

Secondo Mediapart, che ha pubblicato le informazioni, questa indagine è stata aperta nell’estate del 2020. Mira a stabilire se fosse coinvolto in possibili attività di lobbying criminale per conto dell’oligarca russo.

Serve anche giustizia dal 2019 per “corruzione attiva e passiva” durante un pranzo tenutosi nel 2010 tra Nicolas Sarkozy, allora presidente della repubblica, due alti dirigenti del Qatar e Michel Platini, allora presidente della UEFA.

OBIETTIVO: Determinare se il voto di Platini per il Qatar per i Mondiali del 2022 sia stato ottenuto in cambio di un risarcimento.

inaccettabile

L’ex presidente ha beneficiato del licenziamento in diversi casi: quelli relativi a viaggi su un aereo privato, che hanno sollevato sospetti di uso improprio dei beni della società perché pagati dalla compagnia di un suo parente, o nell’istruttoria delle sanzioni dovuto a causa della liquidazione di irregolarità finanziarie per la sua campagna del 2012 da parte dell’Unione del Movimento Popolare.

La Justice League ha inoltre archiviato il procedimento in caso di donazioni fatte al partito UMP dalla ricca ereditiera del gruppo.

L’Oréal Liliane Bettencourt (morto nel 2017), dove è stato brevemente accusato di abuso di vulnerabilità.

Immunità presidenziale

Inoltre, quattro ex membri della cerchia ristretta di Nicolas Sarkozy sono stati condannati a gennaio nel cosiddetto caso dei sondaggi dell’Eliseo, fatturati senza invito a presentare offerte tra il 2007 e il 2012. Ex segretario generale della Presidenza della Repubblica ed ex ministro Claude Guéant è stato condannato alla reclusione per un anno, di cui otto mesi, in appello.

L’ex Capo dello Stato, che gode dell’immunità presidenziale, che prevale sugli atti compiuti in tale veste, non è mai stato implicato in questo caso.