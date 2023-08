Come il rublo ha riacquistato il suo colore dopo un intervento – La Nouvelle Tribune

IL rublo La Russia ha visto notevoli alti e bassi ultimamente. Tuttavia, le recenti misure adottate dalla banca centrale hanno determinato una significativa stabilizzazione della valuta rispetto alle sue controparti internazionali, in particolare il dollaro USA. La scorsa settimana, il rublo ha raggiunto un punto preoccupante, raggiungendo il livello più basso dal marzo 2022 rispetto al dollaro. Tale diminuzione è dovuta principalmente all’aumento della domanda di valute estere e all’insufficienza dell’offerta. Di fronte a questa situazione, ilLa banca centrale russa è intervenuta per intraprendere un’azione rivoluzionaria.

Uno dei principali interventi è stata la decisione di interrompere l’acquisto di valuta estera da parte del ministero delle Finanze. Tale misura ha avuto come diretta conseguenza un aumento significativo dell’offerta netta di valuta estera sul mercato, da 500 milioni di rubli al giorno a 2,3 miliardi di rubli. Sebbene questo aumento sia notevole, alcuni analisti ritengono che saranno necessarie misure più aggressive per stabilizzare effettivamente il rublo.

Segni di forza

Questo intervento della banca centrale arriva in un momento in cui l’economia russa mostra anche altri segnali di forza. Il greggio Brent, una misura globale della più grande esportazione della Russia, è aumentato. Inoltre, anche gli indici azionari russi, come l’indice RTS e l’indice MOEX, mostrano un andamento positivo. Sebbene la Russia abbia recentemente affrontato sfide monetarie, i recenti interventi della sua banca centrale mostrano un chiaro desiderio di stabilità e rafforzamento del rublo. Sarà interessante osservare i prossimi passi di questa grande economia globale per vedere come si comporterà il rublo in futuro.

Le aziende europee stanno perdendo molti soldi

Il massiccio ritiro delle imprese europee dalla Russia ha gravi conseguenze economiche. Molte società, tra cui Danone, hanno subito perdite significative a causa di costi imprevisti, comprese decisioni come la nazionalizzazione delle sue filiali da parte delle autorità russe. Secondo un’indagine del Financial Times, i settori energetico, finanziario e automobilistico sono i più colpiti, con perdite accumulate che ammontano a diversi miliardi di euro. La situazione potrebbe peggiorare poiché molte società europee rimangono attive in Russia e potrebbero dover affrontare costi aggiuntivi imprevisti.