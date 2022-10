Francia 2 Sfide in tandem Thierry Ardisson-Laurent Roquier

Laurent Ruquier tornerà presto con un nuovo spettacolo su France 2, così come ragazzi della televisione. Il pittore che si è fermato Siamo vivi Sarà presentato il 15 novembre Ieri, oggi e domani. Questo è il concetto immaginato da Thierry Ardisson che affronterà temi sociali e attuali chiedendosi “Come abbiamo parlato ieri di ciò che sta accadendo oggi?” Secondo il sito web di Jean-Marc Morandini. Il programma utilizzerà foto d’archivio e ospiti sul set, siano essi esperti, testimoni o avatar.

Dettagli che non sono uno, l’incontro metterà in scena Laurent Ruquier e Thierry Ardisson, due piantagrane della PAF, che potrebbero dare dinamite. Non sarà un’offerta congiunta. Sarà presentato da Laurent Roquier Ieri, domani e oggiMentre Thierry Ardisson commenterà le immagini d’archivio proposte nel programma.

In lista per la prima metà di novembre: la Coppa del Mondo FIFA dall’inizio ad oggi, la storia dei messaggi telefonici, la gestione della prostituzione da parte dei media nel tempo e i sogni degli adolescenti di tutte le generazioni. A proposito, Laurent Roquier avrà Jennifer, Didier Roustan, Marilyn Schiappa, Roman Dudwick, Magali Berda, Emma Baker, Vikash Duraso e l’MB14.

Ci vediamo il 15 novembre su France 2 dalle 21:10.