The Platinum Jubilee of Elizabeth II: The End of Celebrations for the Queen in gran parte assente

Con un’enorme sfilata per le strade di Londra, domenica è calato il sipario sulle celebrazioni del 70° anniversario dello storico regno della regina Elisabetta II, che sono state tenute in secondo piano a causa del deterioramento della sua salute.

Buckingham Palace non ha detto se il re 96enne, che ha difficoltà a camminare, apparirà nuovamente al termine della sfilata, che si concluderà fuori dal palazzo con l’inno nazionale.Che Dio protegga la Regina(Dio salvi la regina).

Sono attesi circa 10.000 soldati, ballerini, burattinai e artisti. Il Golden State Trolley, vecchio di 260 anni, tradizionalmente utilizzato per matrimoni e incoronazioni, aprirà lo spettacolo. Buckingham Palace ha detto che la regina non ci sarà, ma le foto digitali riporteranno la magia della sua incoronazione nel giugno 1953.

Attesi alla fine anche Ed Sheeran, in onore della sempre apprezzata regina Elisabetta, e suo marito il principe Filippo, scomparso lo scorso anno.

Nella speranza che la pioggia non rovini la festa, domenica oltre 10 milioni di persone parteciperanno anche a un pranzo giubilare tra vicini di casa, per celebrare con gioia lo storico regno di una regina vicina e misteriosa, rassicurante simbolo di stabilità in un secolo di grandi sconvolgimenti.

Approfittando del grande weekend, molti dei partecipanti ai quattro giorni di celebrazioni conoscevano già la dimensione storica di questo giubileo di platino. Un monarca britannico non ha mai governato così a lungo ed è improbabile che questo record venga battuto in futuro: il principe ereditario Carlo ha 73 anni e suo figlio William, che è il secondo in linea di successione, presto ne avrà 40.

“Questa è un’opportunità irripetibile che non accadrà mai più‘, ha spiegato all’AFP Julie Beloit, 56 anni, venuta dal nord dell’Inghilterra per partecipare ai festeggiamenti.Non sarebbe lo stesso senza la regina“.