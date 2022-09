Problemi con l’app di pagamento Payconiq

Negli ultimi giorni, molti utenti sembrano lamentarsi dell’app di pagamento mobile Payconiq di Bancontact.

Per diversi anni, il pagamento mobile è diventato un metodo di pagamento utilizzato da molte persone. Soprattutto dall’ultima crisi sanitaria, dove i pagamenti da smartphone sono esplosi. Una delle app più utilizzate, Payconiq, sembra avere alcuni problemi tecnici soprattutto per gli utenti iPhone.

Gli utenti dell’app, infatti, da diversi giorni lasciano commenti negativi sulle valutazioni e recensioni dell’app sull’Apple Store. Queste reazioni indicano che esistono seri problemi tecnici che impediranno agli utenti di utilizzare l’applicazione. Secondo i commenti rimanenti, l’ultimo iOS 15.6.1 impedirà all’app di funzionare correttamente.

Se il problema si rivela reale, interesserà migliaia di potenziali utenti. In breve, diverse migliaia di pagamenti potrebbero essere in sospeso per alcuni giorni.

Al momento, non vi è alcuna reazione da parte di Payconiq ai vari commenti lasciati sull’Apple Store. Per quanto riguarda la redazione, abbiamo contattato direttamente Payconiq per ulteriori informazioni.

Al momento, non abbiamo ricevuto alcun feedback da parte loro.

_

Segui Belgio su iPhone FacebookE il Youtube e altri Instagram Per non perdere nessuna novità, test e consigli.