Cosa accadrà se il conflitto in Ucraina si estenderà a tutta Europa? Secondo quanto riferito, i recenti commenti di Sönke Neitzel, professore di storia militare tedesca, non sono rassicuranti HLNche cita volte. Secondo lui gli Europei non sono pronti e quindi non sarà una partita.

L’insegnante dell’Università di Potsdam, in un convegno a Berlino, ha dichiarato che in caso di conflitto con i russi l’Europa corre il rischio di essere “annientata”. Sönke Neitzel spiega che il problema principale è logistico e lo descrive addirittura come un “incubo”. Né l’esercito tedesco né l’economia tedesca sono preparati alla guerra con la Russia. “I preparativi necessari potrebbero richiedere almeno 15 anni”, spiega, “se i russi attaccano prima, le cose finiranno male”. Guerra in Ucraina: Volodymyr Zelenskyj ha acquistato uno yacht da 48 milioni di dollari? I generali tedeschi, presenti anche a questa conferenza speciale sulla difesa, hanno sostenuto le dichiarazioni del professore, affermando che la NATO non vincerà la “prima battaglia” sul suo fianco orientale, perché avrebbe difficoltà a inviare rapidamente truppe ed equipaggiamenti in prima linea. “È abbastanza chiaro: se le nostre forze armate entrano in combattimento, moriranno se non avranno abbastanza droni, difese aeree o rifornimenti”, aggiunge Sönke Neitzel. Pertanto, quest’ultimo ha rivolto un appello al governo tedesco: “Abbiamo bisogno di più soldi. Abbiamo bisogno di più personale. Non possiamo escludere che le nostre forze armate debbano combattere”.