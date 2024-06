L’esercizio fisico è un’arma efficace per combattere il cancro

Salute: lo sport è un’arma efficace per combattere il cancro – Corsi di canottaggio e lezioni di scherma per malati di cancro. Due sono le specializzazioni particolarmente indicate per le donne che hanno subito un intervento chirurgico al seno. (Francia 2)

Usa i remi per attraversare meglio la Senna. Gesti che hanno salvato la vita a Marie-Pierre, che lotta contro il cancro al seno. Con la sua malattia, questa donna di 59 anni ha seguito il consiglio del suo medico, che ha elogiato i benefici del trattamento per lei Riporta il tuo corpo in carreggiata. “Ho subito un’operazione piuttosto importante e non potevo più muovere il braccio.“, tu credi.

Meno dolore, meno fatica. L’esercizio fisico è un alleato insieme al trattamento che prendi. È anche un’arma contro la recidiva. L’attività fisica riduce il rischio di recidiva di cancro al seno del 24% e di cancro al colon del 47%. L’obiettivo è consentire a queste donne, che hanno un cancro al seno, in remissione o addirittura in remissione, di acquisire indipendenza e potere. Anche l’aspetto mentale, come il legame sociale, sono obiettivi primari.