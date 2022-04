Les enseignants sont unanimes et remarquent que le niveau en mathématiques des enfants ukrainiens réfugiés, scolarisés dans les écoles françaises, est supérieur à celui des Français.

“Les élèves ukrainiens sont nettement plus à l’aise en mathématiques au collège que les élèves français”, assicurano a BFMTV.com

Depuis le début de la guerre in Ucraina, près de 10.000 enfants ukrainiens arrivés en France ont été scolarisés dans des établissements français. Parmi les académies qui accueillent le plus grand numbre de ces élèves: celles de Nice, Versailles, la Normandie ou encore Créteil.

“Tous mes collègues du second degré qui ont des élèves ukrainiens en classe sont unanimes pour dire qu’ils sont plus performers.” Pierre Prioret évoque même un écart de niveau “significatif” su certi esercizi.

“Il ya une maîtrise opératoire indiscutable, des automatismes que n’ont pas les élèves français, poursuit-il. Quand on leur demande de calculer, de manipuler des nombres, ils ont beaucoup moins de lacunes commé l’une ve faire le faire , ce sont les mmes réflexes qu’un pianiste qui fait ses gammes.”

La classe pisa

Mais dans le cas d’un problème ou d’un exposé qui noncessite la compréhension d’un énonce en français, l’écart avec les élèves français se resserre. “C’est alors difficile de savoir ce qui relève de leur niveau réel ou de la barrière de la langue”, spiega Pierre Prioret, le représentant des enseignants.

Dans la dernière enquête du Program international pour le suivi des acquis des élèves (Pisa), Organisée tous les trois ans par l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE), la Francia ottiene risultati superiori in Ucraina con 493 punti in comprensione dell’écrit e 495 punti in matematica.

Les élèves ukrainiens obtiennent en effect des résultats inférieurs et légèrement en dessous de la moyenne des pays de l’OCDE: 466 points en compréhension de l’écrit – la moyenne est de 487 – et 453 en mathématiques de l’enne.

“Ils ont un an d’avance”

Dans le premier degré, les élèves ukrainiens semblent pourtant particulièrement à l’aise du point de vue des compétences scolaires. En témoigne Marianne (dont le prénom a été changé à sa demande) qui est depuis vingt ans enseignante en unité pédagogique pour élèves allophones arrivants (UPE2A).

Un dispositif qui permet aux élèves étrangers d’être inscrits dans une classe ordinaire tout en bénéficiant d’un enseignement renforcé en français, come l’indique le ministère de l’Education nationale. Marianne a insi pris en charge des enfants ukrainiens âgés de 11 ans. Elle estime qu’ils ont “un an d’avance”.

“Ils ont un niveau supérieur non seulement en mathématiques mais aussi dans la maîtrise de leur langue”, afferma a BFMTV.com cette spécialiste de l’enseignement du français comme langue étrangère. “On parle assez souvent du niveau des élèves qui entrent au collège pour savoir que ce n’est pas le cas des petits Français.”

“Rarement vu des élèves qui réussissent aussi bien”

Marianne, comme tous les enseignants d’UPE2A, est ainsi chargée d’évaluer ces élèves, de les tester – notamment dans leur langue – pour savoir dans quelle classi les positionner dans le système français. Elle assicurano avoir “rarement vu des élèves qui réussissent aussi bien”.

“Ce sont des enfants qui devraient être en CM2 et qu’on envoie en CM2 mais ils ont un niveau de 6e en mathématiques. Ils sont même plus autonomes là ou des petits Français lèveraient la main.”

Quant à la barrière de la langue, c’est presque un détail, estime Marianne. “Ce n’est pas parce qu’ils ne maîtrisent pas la langue que ce sont des élèves en hardé. L’apprentissage du français, ça peut aller très vite, c’est l’affaire de quelques mois.” Notamment parce qu’ils parlent déjà plusieurs langues, l’ukrainien et le russe. “J’en ai rencontré qui parlaient mieux anglais que moi”, s’amuse l’enseignante.

Passo assez de moyens

Marianne remarque égallement que ces enfants arriva in Francia avec des réflexes d’apprentissages et des codes scolaires proches des nôtres. “Ils ont l’attitude, le comportement, un mode de travail efficace. A contrario, j’ai déjà eu des enfants érythréens de 10 ans qui n’étaient jamais allés à l’école, ça n’a rien à voir.”

Mais cette enseignante tient à tirer la sonnette d’alarm. Notamment parce que nombre de ces élèves ukrainiens ne pourront pas bénéficier des neuf heures hebdomadaires de cours de français auxquelles ils ont pourtant droit, faute de moyens humains.