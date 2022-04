Covid : le variant XD serait aussi contagieux qu’Omicron et virulento come le Delta

Di Graziella L. · Pubblicazione dal 16 aprile 2022 alle 15:48

L’épidémie de Covid-19 n’est toujours pas finie, plus de deux ans après la première détection du virus. Et de nouveaux varianti continuent à émerger, notamment XD, un mélange contagieux et virulento d’Omicron et de Delta.

Le monde peine à sortir de la pandémie de Covid-19et de nuove varianti continuo di apparizione. Si jusque là, les variants étaient plus contagieux mais moins Dangereux que le variant Delta, le petit dernier inquiète les autorités, car il pourrait bien être aussi contagieux qu’Omicron et aussi virulento que le Delta. Sul fatto le point sur le variante battezzare XDpresente in Francia. Début février, les anglais alertaient sulla variante Deltacron, une ricombinazione des due varianti le più importanti. Les autorités estimaient alors que la personne infectée par cettemutation avait été contaminée à la fois par le variant Delta et par le variant Omicron. Depuis, les autorités sanitaires du pays ont classé Deltacron dans la liste des mutazioni “sotto controllo” et “sous interrogatoDorénavant, ce recombinant est applé XD et selon une étude de l’Institut Pasteur, il aurait la capacité d’échappement immunitaire d’Omicron et la la virulenza si accumula du variante delta. Détecté pour la première fois début janvier au nord de la France, XD lentezza progressiva sur le territoire et se propage en Europa. À ce jour, 84 contaminazione avec ce variant ont été recensées dans cinq pays dont la France. Il s’agit d’une ibridazioneune chimère, qui a pris les pires caractéristiques des due varianti genitori. Un test scientifique réalisé sur des souris avec une infezione liée à XD donne dei risultati particulièrement inquiétants, puisqu’elles sont toutes mortes en 9 jours. Cependant, contrairement à Omicron qui s’était développé très vite, la variant XD è presente depuis trois mois sur le territoire sans avoir infecté un grand nombre de personnes.

“Un drogato di zombi amante degli hipster. Aspirante risolutore di problemi. Appassionato di viaggi incurabile. Appassionato di social media. Introverso.”