Énorme retournement de situation en bord de Mosa. Ce vendredi soir, Bruno Venanzi an annoncé qu’il revendait 100% de ses parts au fonds américain 777 Partners. La signature du protocole d’accord de cession est réalisée et la conclusione de la cession suivra d’ici quelques semaines.

Il s’agit d’une grosse sorpresa, sachant notamment que les Canadiens de JKC semblaient avoir une longueur d’avance et que le président du Standard avait même un accord de principe avec eux. Visiblement, les Américains tenaient vraiment à devenir les nouveaux propriétaires des Rouches et ont su trouver les arguments pour convaincre Bruno Venanzi. Qui va donc se rerer totalement à l’issue du processus, puisqu’il vend la totalité de ses actions.

« Les moyens de leurs ambizioni »

Dans un mail adressé à ses cooperaurs, Bruno Venanzi déclare ainsi que « cette décision ne fut pas facile à prendre et intervient au terme d’un processus de plusieurs mois. J’ai cependant la convinzione di laisser le club dans les mains d’un groupe ambieux disposant d’importants moyens pour realiser ses ambitions. »

Et de rappeler à tous ses Employés que «nous avons souffert ensemble dans les périodes compliquées, nous avons fêté ensemble notamment lors des deux Coupes gagnées». Malgré la tempête qu’il traverse depuis plusieurs mois, le fondateur de Lampiris afferma qu’avoir été “président pendant 7 ans fut un grand honneur”.

Pour en revenir à 777 Partners, le Liégeois stimano l’attività del bon partenaire per «aiutare il club et retrouver son lustre d’antan. »

Presentazione del progetto fin avril

Bruno Venanzi et 777 se donne in un gros mois et demi pour l’organizer, d’ici fin avril, una presentazione completa per l’occasione de laquelle le nouveau proprietaire développera più en détails in vision stratégique.

Quant au nouveau proprietaire des Rouches, il s’agit donc d’une société américaine d’investissements alternatifs basiée à Miami fondée nel 2015. L’an dernier, 777It Partners a notamment acquis le Genoa, plus ancien’ club de football détient une partecipazioni importante dans le FC Séville.

Restate désormais à connaître le montant de la transazione et il futuro de la société immobilière qui compte différents actionnaires.

Il comunicato dello standard:

« Bruno Venanzi a trouvé un accordo avec la société américaine d’investissements alternative 777 Partners qui va racheter 100 % des parts du Matricule 16 et ainsi devenir le nouveau proprietaire du Standard de Liège.

La signature du protocole d’accord de cession (o firma) est réalisée et la conclusione de la cession (o chiusura) suivra normalement dans quelques semaines selon la procédure habituelle.

777 Partners se réjouit de relever ce nouveau challenge afin d’aider notre club à continue son développement et retrouver son luster d’antan.

La société américaine d’investissements alternatifs a été particulièrement séduite par plusieurs caractéristiques essentielles de notre Institution:

– un club historique belge et européen de tradizione jouissant d’une straordinario ferveur populaire et doté d’un des plus beaux palmarès nationaux.

– un club formatour de premier plan ayant une très belle réputation dans lo sviluppo dei giovani talenti pour en faire des joueurs professionnels de qualité qui exercent leur passion au plus haut niveau.

– une marque nationale et internationale très forte au potentiel massive.

Bruno Venanzi ricorda l’ensemble dei membri dello Standard de Liège per la sua collaborazione indefectible durant les 7 saisons de sa présidence et restera il 1er supporter de notre club pour l’avenir.

D’ici fin avril sera organisée au club une conference de presse durant laquelle the new propriétaire développera plus en détails in vision stratégique. »