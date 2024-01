L'ereditiera olandese aveva trovato l'amore: ecco il principe europeo al centro delle voci

Il 14 gennaio, L’Europa non avrà più una regina. All'età di 83 anni, la regina Margherita II di Danimarca decise di abdicare in favore del figlio maggiore, il futuro re Federico X, tra la sorpresa di tutti. In questa data, la transizione reale avrà luogo a Copenaghen. Ma no la generazione del futuro Sarai decisamente femminile.

Boris dalla Bulgaria, il fortunato vincitore? Elisabeth, Leonor, Ingrid Alexandra… molte principesse sono eredi. Katarina Amalia dai Paesi Bassi è sulla lista. Quest'ultimo ha trovato l'amore. Secondo la rivista locale privato, Figlia del re Guglielmo Alessandro e della regina Máxima Ormai è iniziata una storia d'amore Boris Bulgaria. Il principe 25enne è il figlio del defunto principe Kardam, nipote del re Simeone II e futuro capo della famiglia. Lo scorso ottobre, la coppia ha mostrato la propria complicità durante il matrimonio di Victoria de Hohenlohe-Langenburg e Maxime Corneille. La principessa Amalia dei Paesi Bassi si prende gioco del suo corpo? “Una principessa vive l'età adulta senza divieti” “Il principe Boris fu quindi molto premuroso nei confronti della futura regina, aiutandola a salire in macchina come un vero gentiluomo. Nota comunque Punto di vista Nell'argomento. Recentemente si è diffusa la voce che l'ereditiera va e viene regolarmente Madrid E la rivista spagnola Vanitatis Lui aveva preso il posto di lei. Si scopre che Moscato del principe Boris di Bulgaria e che trascorre qualche tempo anche lì. Coincidenza o no, il tempo lo dirà.