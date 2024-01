L'attore David Soul, che interpretava Hutch in Starsky and Hutch, è morto all'età di 80 anni

L'attore David Soul, che interpretava Hutch Serie poliziesca americanaStarsky e Hatch“ È morto giovedì all'età di 80 anni, ha annunciato sua moglie, Helen Snell.

David Soule, nato a Chicago, negli Stati Uniti, ha dichiarato di aver ottenuto la cittadinanza britannica nel 2004 per trascorrere il resto della sua vita nel Regno Unito con la moglie britannica.

“David Soule – amato marito, padre, nonno e fratello – è morto ieri dopo una coraggiosa lotta per la vita circondato dall'amore della sua famigliaHelen Snell ha detto in una dichiarazione.Il suo sorriso, la sua risata e la sua passione per la vita saranno ricordati dalle tante persone che ha toccato– aggiunse Helen Snell.

Nella serie “Starsky e Hatchandato in onda per 92 settimane negli Stati Uniti tra il 1975 e il maggio 1979, contrapponendo David Soul a Paul Michael Glaser, formando il duo nell'iconica Ford Gran Torino a strisce bianche.

La serie segue le loro avventure nella città immaginaria di Bay City, dove i due poliziotti sono aiutati da Huggy the Good Tips, il loro fedele detective interpretato da Antonio Vargas. Nel 2004 è stato prodotto un lungometraggio dalla serie “Starsky e Hatch“, che divenne un cult. Owen Wilson ha assunto il ruolo interpretato da David Soule 30 anni prima, e Ben Stiller ha interpretato Paul Michael Glaser. All'apice della sua fama, David Soule ha iniziato anche una carriera nella musica, registrando cinque album .