Quattro consigli per trovare sicuramente la pillola

Nel 2024 sei determinato a vincere i fagioli. Questa è la tua prima decisione. Ogni anno si ripete lo stesso scenario: gli altri vincono il poco che serve e vengono incoronati re o regina. E tu… te ne vai a mani vuote. Per evitare di ripetere questo ciclo doloroso e mettere tutte le probabilità dalla tua parte, ti suggeriamo di seguire questi quattro suggerimenti. Unisciti alla vittoria con precisione e vendetta!

Nel video riassumiamo per voi questi suggerimenti:

Guarda il “punch” del pasticciere.

La torta messa in tavola, siamo sensibili alla sua bella pasta dorata, ma avete mai pensato di guardare sotto la torta? Nella tua ricerca di fagioli, questa è la tua prima reazione! Puoi fingere:Voglio solo vedere se il pancake è cotto bene” Oppure scoprite una passione nascosta sul fondo delle torte. Prendetevi qualche secondo per osservare il tutto più da vicino. Un piccolo dettaglio dovrebbe saltarvi all'occhio: il “punch” del pasticcere, spesso simboleggiato da un piccola croce. Una volta trovato il “punch”, posiziona con cura la torta sul tavolo. Come se nulla fosse successo. Fai attenzione, non tutti i pasticceri mettono il “punch” sotto la torta. Forse hai avuto questa bella idea.. .

Prepara la tua torta

Hai l'anima di un pasticcere e hai deciso di iniziare a preparare torte? Allora hai buone possibilità di vincere i fagioli. Saprai subito dove si trova la ricompensa perché sei responsabile della sua impostazione dall'inizio alla fine. La tua sfida è scoprire dove metti la pillola. Per quanto riguarda i pasticceri professionisti, scrivete un piccolo “pugno” sul fondo della torta. Sei quasi al passo finale: servi tu stesso il dessert. Sarebbe un peccato fare un grande piano e poi vederlo fallire all’ultimo minuto…

Tocca la torta prima di tagliarla

Per mettere tutte le probabilità a tuo favore, assicurati di essere tu a tagliare la torta del re. Avrai quindi il privilegio di poter ispezionare ogni angolo della torta. Prima di mettere la torta in tavola, prendetevi qualche secondo in cucina per tastarla e scoprire dove si nasconde la torta. Naturalmente, devi essere un po' delicato per evitare di fare piccoli fori nella torta e di esporla. Se provi questa strategia, ricordati di lavarti bene le mani per motivi di salute. Festeggia l'Epifania sì, ma sempre con cautela e prudenza!

La soluzione finale, la soluzione della disperazione: mangiare tutta la torta

Se vuoi davvero vincere le fave e non lasciare scampo ai tuoi avversari in una sola giornata, la soluzione c'è. Le probabilità di successo sono del 100%, uscirai sicuramente con una corona in testa. La soluzione è molto semplice: mangia tutta la torta! Ti stiamo solo coccolando, ti diverti, ma soprattutto hai raggiunto il tuo obiettivo. Il tuo stomaco potrebbe non essere felice come il tuo, ma vale la pena provare!

