Leonardo da Vinci, mezzo italiano e figlio di una schiava? Così dice un analista

Leonardo da Vinci, l’autore della Gioconda e icona del Rinascimento, è in realtà italiano solo per metà, ha detto martedì 14 marzo 2023 a Firenze un illustre accademico, secondo il quale la madre del genio era una schiava circassa. Sebbene finora la madre di Leonardo abbia dimostrato di essere la figlia di un contadino toscano, Carlo Ves, esperto di Rinascimento e professore all’Università di Napoli, ha concluso nella sua ricerca negli archivi della città di Firenze che ha avuto una storia più inquietante. L’amore è il limite.

“Era una donna rapita dal suo paese natale nelle montagne del Caucaso, venduta e rivenduta molte volte. Costantinopoli Dopo VeneziaE finalmente arrivò a Firenze, dove conobbe un giovane notaio, Pier da Vinci.Ha spiegato in un’intervista ad AFP. Il loro figlio si chiamava Leonard.Una persona ispirata da questo corso può andare con un sorriso a scrivere un romanzo che racconta l’odissea di questa donna fino ad allora sconosciuta. Catherine Smiles – Madre di Leonardo da Vinci.

Le scoperte dell’accademico, che da anni tengono traccia di tutto ciò che riguarda Leonardo, gettano nuova luce su questo archetipo di genio universale nato nel 1452, che viaggiò per tutta l’Italia per tutta la vita e morì ad Amboise, in Francia, nel 1519. La corte di Francesco I. Questa teoria promette di far rumore nel ristretto mondo degli esperti del Rinascimento italiano, che non mancheranno di esaminarla con la lente d’ingrandimento. Ma Carlo Vecce basa le sue affermazioni su tutta una serie di documenti storici che ha pazientemente raccolto dagli archivi. “Il più importante, il documento scritto dal padre di Leonardo, lo stesso Piero da Vinci: questo è l’atto di emancipazione di Caterina”Un atto notarile che lo consenta “Per ripristinare la sua libertà e dignità di essere umano”.

“Spirito di libertà”

Il prezioso documento, che risale al 1452, è stato presentato martedì nel corso di una conferenza stampa presso la sede dell’editore fiorentino. arrivato Di fronte a un pubblico mediatico internazionale. Il professor Veche non ha mancato di sottolinearlo “Quindi l’uomo che amava Catherine mentre era schiava e aveva un figlio con lei l’ha aiutata a trovare la sua libertà.”. Un cambio di prospettiva radicale, che fino ad oggi si pensava fosse il frutto di un illecito amore tra Leonardo Pier da Vinci e Caterina di Mio Lippi, una giovane contadina toscana.

Per Carlo Vec, le tribolazioni della madre schiava e “immigrata” hanno influenzato l’opera di Leonardo, il genio lasciato da Caterina. “Una tradizione importante e soprattutto un senso di libertà” CHI “Promuove tutto il suo lavoro scientifico e intellettuale”. Leonardo da Vinci era in realtà uno dei cosiddetti artisti “poliedrici” del suo tempo: padroneggiava molte discipline, come la scultura, il disegno, la musica e la pittura, eccelleva nelle arti e, naturalmente, nelle scienze. Nel campo della ricerca scientifica, “Niente può fermarlo”Commenti del Professor Vecce.

⋙ Leonardo da Vinci, artista universale

Come ha affermato questo attivista accademico, la storia madre di questo totem della cultura globale sembra troppo bella per essere vera. Eppure questa teoria “È abbastanza solido.”Slice Paolo Galluzzi, storico specializzato in Leonardo e membro della prestigiosa Accademia delle Scienze del Linzi di Roma, è stato intervistato dall’AFP di Firenze e ha evidenziato la qualità dei documenti forniti dal collega. “Naturalmente ci sono minimi dubbi perché non possiamo dimostrare (questa teoria) con il test del DNA”, Lui è d’accordo. Anche se lui stesso non è sorpreso: questo periodo storico indica “Inizio della modernità Gli scambi tra popoli, culture e civiltà hanno dato vita al mondo moderno”.

Saperne di più: Sorriso di Caterina – La madre di Leonardo De Carlo Wecke (a cura di Giunti, 2023).

Per saperne di più:

Perché la morte di Leonardo da Vinci ha acceso l’immaginazione?

Da Vinci capì la gravità secoli prima di Einstein, rivelano dipinti perduti