L’italiano sceso in campo durante Portogallo-Uruguay giustifica il suo gesto.

Lunedì sera ha attraversato il prato del Lucille Stadium in appoggio Ucraina e Iran Women durante i Mondiali in Qatar tra Portogallo e Uruguay (2-0) Questo martedì, Mario Perry è tornato sul suo gesto in un messaggio sul suo account Instagram. “La FIFA ha bandito le fasce da capitano dell’arcobaleno e le bandiere dei diritti umani dagli spalti, escludendo tutti come Robin Hood ma non me”, ha scritto il 35enne italiano. sul suo account InstagramCredere che “infrangere le regole per una buona ragione non sia mai un crimine”.

Soprannominato “The Falcon” e abituato a questo tipo di intrusioni, Ferry ha interrotto il match correndo in campo a sostegno dell’Ucraina con una maglietta con il logo di Superman decorato sul davanti con la scritta “Save Ukraine”. Un messaggio a sostegno delle donne iraniane (“Rispetto per le donne iraniane”).

Il calciatore, che milita in squadre di serie minori, si definisce “un bandito moderno”. Lunedì sera ha anche issato una bandiera della pace color arcobaleno. Secondo Gazzetta dello SportHa suonato in India, In SvizzeraSan Marino, Seychelles e Giordania.

La FIFA lo esclude da altre competizioni di Coppa del Mondo

“Salviamo l’Ucraina. Ho trascorso un mese in guerra a Kew come volontario e ho visto quanto soffrissero queste persone”, ha scritto. Mario Ferri ha detto di voler mandare “messaggi importanti”, soprattutto all’Iran “ho amici che soffrono, dove le donne non sono rispettate”.

Dopo una breve detenzione, è stato rilasciato martedì “senza ulteriori conseguenze”, hanno detto martedì le autorità italiane. Tuttavia, la FIFA ha successivamente revocato la sua carta di accesso alle sedi della Coppa del Mondo. “Come risultato della sua azione, che è una pratica standard, la sua carta Haya è stata revocata e gli è stato vietato di partecipare a partite future in questo torneo”, ha dichiarato la federazione internazionale in un comunicato. La carta Haya rilasciata dalle autorità del Qatar funge da permesso di ingresso negli emirati, carta di trasporto pubblico e biglietto d’ingresso agli stadi.

Durante i Mondiali 2014 in Brasile, Mario Perry era già sceso in campo durante Belgio-Usa con una maglietta che riportava le scritte “Save the children of the favelas” e “Ciro Vive”. A Ciro EspositoUn tifoso del Napoli è stato ucciso in precedenza, secondo l’agenzia di stampa italiana AGI.

NS con AFP