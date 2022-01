Govt regala l’anti-vaccino con una finta mano italiana in silicone: non credete al suo trucco

Il dentista 57enne che ha fatto notizia in Italia è stato sospeso per aver tentato di evitare il vaccino contro il Covit-19 indossando un finto guanto di silicone durante la vaccinazione.

Guido Russo è stato irritato dai medici di un centro di vaccinazione a Bila, nel nord Italia, giovedì per aver indossato iniezioni di silicone. Il regime ha lo scopo di ingannare le autorità e ottenere il Govt Health Pass per evitare le nuove restrizioni imposte in Italia a chi non è stato vaccinato.

Il dentista, che ora è indagato per frode, ha detto che la sua vita è stata “rovinata” dopo aver usato una mano falsa di dettagli del Daily Mail acquistati da Amazon.

I medici si sono subito resi conto che il paziente indossava una mano finta quando l’ha mostrata. La struttura del suo braccio in silicone non corrisponde a un’articolazione normale ed è descritta come un ostacolo teatrale nonostante il colore della pelle realistico. Guido Russo ha cercato di convincere il medico a iniettarsi il vaccino in silicone per le mani anche dopo aver realizzato che era falso.

Guido Russo ha cercato di usare la mano sbagliata la scorsa settimana, prima che venissero inasprite oggi in Italia le prime regole per chi non è ancora stato vaccinato contro il Covit-19.

In base alle nuove regole, agli italiani non vaccinati sarà impedito di visitare ristoranti, teatri e musei al coperto nel tentativo di ridurre la diffusione del virus corona e il vaccino incoraggerà i sospetti a vaccinarsi.