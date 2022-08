Monza insiste su questo giovane talento italiano |Juventus-fr.com

Il Monza non vuole fermarsi nella finestra di mercato e vuole aggiungere un altro giovane talento della Juventus in prestito dopo Filippo Ranocchia. chi è quello ? Ed è possibile questo trasferimento? Trova maggiori dettagli e informazioni in questo articolo.

Il Monza giocherà per la prima volta in Serie A nella sua storia e il club di Silvio Berlusconi ha deciso di fare il grande passo nella finestra di mercato. Stanno raccogliendo i migliori giocatori per un club della loro statura e affittano il giovane centrocampista della Juventus, Filippo Ranocchia. Ma vogliono ingaggiare un altro talento dalla Juventus.

Infatti, secondo le informazioni del giornalista italiano Romeo AgestiIl Monza è sotto pressione per ingaggiarlo Nicolò Rovella, Un giovane centrocampista italiano del club. Vogliono firmare il prestito nei prossimi giorni. Il giocatore ha avuto un ottimo pre-stagione negli Stati Uniti, dimostrando la sua facilità tecnica e la capacità di giocare a registro. Alcune voci suggerivano che sarebbe rimasto in questa stagione, ma ora un contratto di prestito sembra più probabile. Continua…