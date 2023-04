Le zanzare sono attratte dalla luce?

No, le zanzare non sono attratte dalla luce. La luce attira alcuni insetti come falene, falene o mosche… ma alle zanzare non importa.

Infatti, sono attratti dal profumo e dal calore corporeo. Infine “loro”…dobbiamo dire “loro” perché mordono solo le femmine. La zanzara femmina individua la sua preda dall’odore del suo profumo o dal sudore. Raggi infrarossi più comunemente noti come “calore” e i movimenti della loro vittima.

Grazie all’anidride carbonica che respiriamo, è in grado di localizzare le nostre abitazioni fino a circa 40 metri di distanza.

>> Le zanzare preferiscono il rosso

Zanzare: la storia dell’olfatto e della temperatura corporea spiegata nel video.

Quindi non è affatto la luce che attira le zanzare anche se tendiamo a crederci perché le vediamo più spesso di notte. In effetti, è solo che le zanzare non sono grandi fan del sole. Ma attenzione, questo non significa che non pungano anche durante il giorno. E se una zanzara femmina ti punge, è imperativo che tu preservi il suo genere.

Succhia il sangue di un animale per ottenere le proteine ​​necessarie alla maturazione delle sue uova. Il suo tubo perfora la pelle nei vasi sanguigni e inietta un prodotto chiamato anticoagulante. Permette al sangue di rimanere liquido quando lo ingerisci. È questo liquido che provoca sensibilità e prurito alla pelle!

