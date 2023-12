Preoccupata per la salute del figlio di 47 anni, chiede la tutela su di lui

Lina Labyad

28/12/2023 alle 12:32

Preoccupata per la salute mentale di suo figlio Elijah Allman, la cantante Cher ha chiesto la tutela. Vuole gestire le finanze del figlio di 47 anni che soffre di diverse dipendenze.

Secondo i documenti della Corte Suprema della California rilasciati da ” la gente “La cantante Cher ha presentato una richiesta ufficiale per mettere suo figlio di 47 anni, Elijah Allman, sotto la sua tutela. Il cantante 77enne afferma di “non essere in grado di gestire le sue entrate finanziarie”.

Il rapporto afferma che la tutela è “urgentemente necessaria per proteggere i beni finanziari di Elijah”, che non sarà in grado di gestire da solo perché soffre di “disturbi mentali e dipendenza dalla droga”.

Il resto seguirà dopo questo annuncio

“Elijah ha il diritto di ricevere pagamenti regolari dal suo patrimonio, ma a causa dei suoi problemi di salute mentale e di droga, [Cher] Ha paura di spendere tutto in droga […] mettere in pericolo la sua vita. »

Il resto seguirà dopo questo annuncio

La tutela verrà determinata in tribunale, con la prima udienza fissata il 5 gennaio 2024 e la seconda il 6 marzo 2024.

Mia cara, sarà così “rapito” figlia

Lo scorso ottobre Cher ha cercato di tenere il figlio lontano da tutte le sostanze illegali e nocive che assumeva. Mariangela King, la sua ex nuora, l'ha accusata di aver generato suo figlio “Ho assunto quattro uomini” Versare “dirottatore” Elia Allmann.

Il resto seguirà dopo questo annuncio

Il resto seguirà dopo questo annuncio

Voci smentite dall'interessato. la gente », aggiungendo che la situazione di suo figlio lo rattristava e lo preoccupava molto. “Ho gli stessi problemi che hanno milioni di persone in tutto il mondo”, ha detto. “Sono una madre. Il mio lavoro, in un modo o nell'altro, è cercare di aiutare i miei figli. Faremo qualsiasi cosa per i nostri figli”.