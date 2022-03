Le Xiaomi Redmi Note 10 Pro sotto la barra da 300 € alla Fnac

Quali sono le caratteristiche dello Xiaomi Redmi Note 10 Pro?

Xiaomi Redmi Note 10 Pro est équipé d’une da AMOLED de 6,67 pouces. AMOLED obbliga, il telefono propone non accompagnato da grandi gamme couleurs. Les contrastes sont élevés et les couleurs lumineuses. Lo smartphone est très fluide grâce à son taux de rafraîchissement de 120 Hz. Lire le journal, considerer une vidéo ou passer d’une application à une autre, tout se fait sans accrocs et à vitesse grand V.

Il telefono embarque una quadrupla camera composée d’un appareil photo principal di 108 mégapixel, d’un ultra grand-angle di 8 mégapixel, d’un objectif macro di 5 mégapixel et d’una telecamera di profondità di 2 mégapixel. Les photos sont nettes et de belle qualité. Grâce aux diversi modi foto, vous dopez votre créativité et transformez vos clichés en véritables œuvres d’art.

Potenzia il processore Snapdragon 732 G, lo Xiaomi Redmi Note 10 Pro offre prestazioni eccezionali. Il possède 6 Go de mémoire vive et une capacité de stockage de 128 Go. La batteria tient 2 jours en utilizzo normale et si ricarica al 60 % en 30 minuti seulement.

Qual è il profitto di una riduzione sullo Xiaomi Redmi Note 10 Pro?

C’est sur le site de la Fnac que lo Xiaomi Redmi Note Pro s’affiche en promozione. Son prix passe de 329 € a 299 € sul sito dell’enseigne. Avec ses finitions agréables, son boîtier léger et son poids plume, lo Xiaomi Redmi Note 10 Pro è tutto per sé.

Bonus: la doppia SIM compatibile. Più besoin de jongler entre deux téléphones si vous cumulez les numéros. Besoin d’un téléphone? C’est le moment de foncer!

Fare clic sul profitto dell’offerta su Xiaomi Redmi Note 10 Pro chez Fnac

