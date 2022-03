Google Appportera Des Modifications Aux Applications Après Que L’étude TCD Ait Révélé Des Problèmes De Confidentalité

Google (en inglese seullement Apporta le modifiche alle applicazioni Dialer e Messaggi sui telefoni Android dopo aver raccolto le implicazioni in materia di riservatezza.

Une étude menée par il professeur Doug Leith au Connect SFI Research Center for Future Networks à Trinity College di Dublino détaille les nombreuses données collectées tramite l’utilisation de ces applications.

Le applicazioni, le utilisées pour passer et recevoir des appels o envoy pourer et recevoir des SMS et d’autres messages, sont preinstallato sui telefoni cellulari Android.

Selon Google, più un miliardo di telefoni sui due. Aux États-Unis, AT & T et T-Mobile ont récemment annonce que tous les téléphones Android sur leurs réseaux utiliseront l’application Google Messages et que l’application est égallement préchargée sur Samsung, les Xiaomi combinés.

L’étude TCD a établi que l’application Messaggi indique à Google chaque fois qu’un message est envoyé ou reçu.

Le informazioni inviate includono l’heure e un codice di identificazione créé à partir du texte du message qui identifie de manière unique le message. Cela permet à Google de découvrir si deux combinés communiquent et à quel momento.

L’applicazione Google Messaggi trasmette il numero di telefono dell’expéditeur à Google, di ordinare qu’en combinant les données des combinés communicants, i numeri di telefono di due sont révélés.

L’application dialer indique à Google chaque fois qu’un appel téléphonique est passé/reçu. Le informazioni inviate comprendono l’heure et la durée de l’appel. Cela permet à Google de découvrir si deux combinés s’appellent l’un l’autre, et à quel momento et pour combien de temps.

Chaque application informe égallement Google des interacts de l’utilisateur avec elle, par esemplo chaque fois que l’utilisateur consulte un écran d’application, una conversazione via SMS o recherche ses contact. Puoi utilizzare Google per ricostruire un’immagine dettagliata dell’utilizzo dell’applicazione in base al tempo.

Pas d’opt-out

Le donne inviate su Google sont étiqueées avec l’ID Android du combiné. Ceci est lié au compte d’utilisateur Google du combiné et souvent à des détails personale tels que l’e-mail, il numero di telefono o i dettagli de la carte de crédit de la ne implicita nel messaggio unél appé. Il n’y a pas d’opt-out de cette collecte de données.

Des études antérieures du groupe ont noté le grand volume de données envoyées par les services Google Play aux server de Google (jusqu’à 20 fois les données que les iPhones envoient à Apple), et la “nature opaque” de cette collecte de données.

Cette dernière étude est l’une des premieres à mettre en lumière le contenu des données envoyées par google play Services.

«J’ai été surpris de voir des données aussi manifestement sensibles collectées par ces applications Google», ha dichiarato il professeur Leith. « Il n’est pas du tout clair à quoi servent les données et l’absence d’opt-out est extrêmement préoccupante.

« Ce travail a déclenché par notre étude sur la riservatezzaité des application de traçage des contacts Covid. Bien que nous ayons constaté que ces applicazioni rispettivo généralement la vie privée, nos mesures ont mis en évidence l’énorme volume de données envoyées su Google per i servizi Google Play sui telefoni Android.

« Espérons que notre travail servira de signal d’alarm au public, aux politiciens et aux régulateurs des données. Il est vraiment temps que nous commencions à prendre des mesures significants pour donner aux gens des informations complètes sur les données quittent leur téléphone, des détails sur leur usage et, pensiond sursbilité de se de la pose »

Google a déclaré à l’équipe de recherche de Trinity que, à la lumière des conclusioni du rapport, il prévoyait d’apporter des modifications à ses applicazioni Messaggi e dialer.