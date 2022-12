Le voci di un nuovo Spyro svaniscono, la fuga esclude ulteriori sviluppi.

Potresti essere interessato a:

Sono passati quattro anni dall’ultima volta che abbiamo sentito parlare della serie Spyro, la classica saga del drago viola che ha affascinato molti giocatori in passato. Dall’uscita di Spyro: Reignited Trilogy, un gruppo ha cercato di commemorare i titoli del passato, ma dopo non ci sono state notizie di un nuovo titolo in fase di sviluppo.

A novembre è emersa una voce secondo cui un nuovo titolo di Spyro aveva già iniziato lo sviluppo a metà del 2020. Questa voce non è stata ampiamente pubblicizzata, poiché si trattava solo di una supposizione che uno studio come Toys for Bob, che sta sviluppando altri giochi di Crash Bandicoot, stesse dirigendo un gioco del drago. . Oggi, per porre fine a tutte le voci, una nuova fonte del settore altamente affidabile ha negato tutto ciò e ha rifiutato di riconoscere che un gioco potrebbe essere sviluppato.

Spyro, un classico epico dimenticato giusto in tempo

Silox, noto informatore del settore, è stato interrogato sulle voci e ha spiegato che era tutto falso. Ora, con questa triste notizia, stiamo affrontando una siccità di platform 3D. Giochi come Banjo-kazooie, Crash Bandicoot, Spyro e persino Conker sono in declino. Da quando Rare è stato acquistato da Microsoft, quei tipi di giochi che erano i giochi di punta dello studio non sono più rilevanti e diventano solo cult, il che può essere annullato oggi, ma sembra che non sarà così.

Il caso di Spyro è lo stesso, con Activision al posto di guida, sembra che l’interesse per Crash Bandicoot abbia oscurato il drago viola e ne abbia fatto solo un cameo nei giochi di altri sviluppatori. In questo caso, se vuoi un gioco Spyro nuovo di zecca, puoi aspettare. Nel frattempo, se non l’avete provato, Spyro: Reignited Trilogy è disponibile su tutte le piattaforme a un prezzo molto conveniente.