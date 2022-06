Le ultime voci di mercato 15/06: Witsel – Lukaku – Modric – Mane – Romaines – Gonalons – Khazri – Cyprien

Lukaku torna all’Inter: si avvicina

L’attaccante del Chelsea sembra essere in viaggio verso la sua ex squadra. I colloqui si sono svolti mercoledì tra i due club e si sarebbero potuti fare progressi. (leggi di più)

Ufficiale: sfilata di abbigliamento Fanos Katelaris

I sottobicchieri sono rafforzati in difesa. È la prima recluta nella finestra di mercato di Ostenda. (leggi di più)

Witsel in OM? La parte inferiore della vista di Marsiglia

Il Red Devil è stato recentemente quotato all’Olympique de Marseille. I dettagli dell’offerta sono trapelati. (leggi di più)

Mechelen recluta Jonas Malled da La Gantois

Il Sang et Or non ha perso tempo a trovare un sostituto per Hugo Kuipers, che è andato dall’altra parte. (leggi di più)

Bromma (Eindhoven) arriva nel Fenerbahce

Nonostante un’intera stagione con il PSV, sarà ceduto in prestito alla Turchia. (leggi di più)

Whelan Ciprien non resterà a Nantes

Nantes lo prestò a Parma, Gabbiano cipriota Egli (27) non risiederà a Beaujoire, secondo le informazioni di Quest-France. Dopo 29 partite in tutte le competizioni (2 gol, 3 assist), l’FC Nantes non manterrà il centrocampista. L’opzione per l’acquisto ammontava a 8 milioni di euro.

Wahbi Khazri è libero di rifiutare l’Arabia Saudita

Regista dell’AS Saint-Etienne Wahbi Khazri (30), non rimarrà con i green dopo l’atterraggio. Il suo rilascio il 30 giugno, dice L’Equipe, avrebbe potuto unirsi all’Arabia Saudita, ma ha rifiutato una grossa somma. Si dice che il nazionale tunisino abbia collegamenti con diversi club della Ligue 1.

UFFICIALE: Nicholas Rommins anche RWDM per Zulte Waregem

Mancava solo la formalizzazione: il capitano della RWDM, l’uomo forte del Molenbeek la scorsa stagione, sta lasciando il club. (leggi di più)

Maxime Gonalon tornerà in Francia

Massimo Gonalons (33), vuoto dalla retrocessione del Granada alla fine della stagione, resterà al Clermont Foot, secondo RMC Sports.

Il belga Sami Annabi (ex Verton) cambia club in Bulgaria

Sami El Anabi (21) Ha lasciato Verton nel febbraio 2021 per Aviles, in Spagna. Pochi mesi dopo, si è svolto in Bulgaria, a Cherno More Varna. D’ora in poi, Annabi, il nazionale marocchino under 23, ha cambiato squadra e ha firmato per lo Spartak Varna, l’altro club della città, che è salito alla prima divisione bulgara per la prima volta in 12 anni.

Luka Modric: “È disumano farci giocare così tanti giochi”

Il capitano della Croazia a sua volta si è fatto avanti contro il numero di partite. (leggi di più)

Il nuovo compagno di squadra di Boyata in difesa, con Jonjo Kenny

L’Hertha Berlin si rafforza nella parte posteriore. (leggi di più)

Ultime voci su trasferimenti e trasferimenti 06/14

Ultime voci su trasferimenti e trasferimenti 06/16