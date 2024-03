Funerali di Alexei Navalny: la folla canta “No alla guerra!”

Yulia Navalny, la vedova di Alexei Navalny, assente al funerale, ha rivolto su Instagram un'ultima parola al marito defunto: “Grazie per questi 26 anni di assoluta felicità. Sì, anche per gli ultimi tre anni di felicità. Amore”. .” Perché mi sostieni sempre, perché mi fai ridere anche dal carcere, e perché mi pensi sempre”.

La folla si è radunata vicino al cimitero di Mosca dove venerdì è stato sepolto il leader dell'opposizione Alexei Navalny, cantando “No alla guerra!” In segno di protesta contro l’attacco russo all’Ucraina iniziato più di due anni fa. I simpatizzanti di Navalny hanno continuato: “Lui non aveva paura e noi non abbiamo paura!”, nonostante la presenza di una numerosa forza di polizia nella zona. Hanno anche cantato: “Non perdoneremo”.

Il leader dell'opposizione russa Alexei Navalny, morto il 16 febbraio all'età di 47 anni in una prigione artica, è stato sepolto oggi, venerdì, nel cimitero Borisovo di Mosca, circondato da alcuni suoi parenti, secondo quanto riferito dall'Agence France-Presse. “La bara viene calata a terra“Lo ha detto in un telegramma uno stretto collaboratore dell'avversario, Ivan Zhdanov.”addio amico mio“, Ha aggiunto.

Le foto di Alexei Navalny nella chiesa e nel cimitero mostrano il suo volto. Vediamo il defunto. Questo è un oggetto specifico per una sepoltura ortodossa. Tradizionalmente la bara viene tenuta aperta, portata in questo modo in chiesa e poi chiusa al momento della sepoltura.

Migliaia di persone si sono radunate, sfidando la prospettiva dell'arresto, per onorare Alexei Navalny, morto in una prigione artica il 16 febbraio in circostanze misteriose.

Ivan Zhdanov, uno stretto collaboratore dell'avversario, ha pubblicato su Telegram un video in cui diversi uomini rimuovono la bara dal carro funebre. E ha aggiunto: “Ci vorrà del tempo per preparare il funerale. La famiglia entrerà” in chiesa.

Navalny è l’uomo di cui Putin non ha pronunciato il nome

Il presidente Vladimir Putin non ha mai fatto il suo nome, ma Alexei Navalny è riuscito a dare la caccia al maestro del Cremlino affermandosi come il suo principale avversario in Russia, dove la sua eredità politica è scritta in linee tratteggiate dopo la sua morte in custodia il 16 febbraio.

“Il cittadino che hai menzionato” o “questa persona” o “questo signore”: negli ultimi dieci anni, il presidente russo ha usato equivoci per evitare di pronunciare il cognome dell’uomo il cui funerale sarà celebrato sotto stretta sorveglianza venerdì a Mosca.

Quando nel giugno 2021 un canale televisivo americano è stato interrogato sulla possibilità che Alexei Navalny fosse rilasciato dal carcere in buona salute, il presidente russo ha detto che si aspettava che “la persona da me menzionata fosse sottoposta allo stesso trattamento (…) di altri .” La gente è in prigione.”





Quando il giornalista ha menzionato il nome di Navalny, Vladimir Putin ha riassunto: “Puoi chiamarlo come vuoi, è una delle persone in prigione”.