Le Taux d’incidence in Île-de-France dal lunedì 28 febbraio 2022

Par Julie M., Alexandre G. Photos by My B. Publié le 28 février 2022 to 19h15

Le autorità sanitarie continueranno a sorvegliare i tassi di incidenza del dipartimento come criteri definitivi per il saper fare in modo che le misure vengano eseguite o allegate. Per facilitare la via dei francesi, voici la carte du taux d’incidence par département en région Île-de-France et à Paris du Lundi 28 février 2022, déterminée à partir des données fournies par le gouvernement.

Commenta évolue le taux d’incidence de chacun des dipartimenti d’Île-de-France ? Région la plus denso de l’Hexagone, l’Île-de-France una été frappée de plein fouet par la première puis la seconde vague de l’épidémie du Covid-19. Il governo e le autorità sanitarie se basent sur des critères bien précis pour determiner à quel point le virus circule dans chacun des départements français : le taux d’incidence des habitants toutes tranches d’âges confondueset le taux d’incidence chez les personnes âgéesles plus vulnerables face au Covid-19. Ce Vendredi 25 febbraio 2022 (données consolidées), ce taux d’incidence s’élève en moyenne à 612,30 in Francia. En Île-de-Francece meme taux est de 348,80 cas per 100.000 abitanti al corso di 7 derniers jours. Aussi, Santé Publique Francia precisa que ce taux d’incidence représente le nombre de personnes, sur une semaine glissante, testées positives (RT-PCR e test antigéniques confondus) per la prima volta che sono depuis plus de 60 jours rapporté à la coda della popolazione. L’est experé pour 100.000 abitanti et permette di confrontare le zone geografiche tra elle. Le taux d’incidence peut fluctuer en fonction des activités de dépistage et de délais de rendus de résultat. Chaque département est classé selon trois couleurs : en rouge les départements avec taux d’incidence élevéen orange ceux avec un taux d’incidence moyenen vert, les départements avec un taux d’incidence faible. READ La NASA introduce dieci nuovi astronauti in addestramento Le taux d’incidence (toutes tranches d’âges confondues) par département, en Île-de-France ce lunedì 28 febbraio 2022 : Grande Couronne: Yvelines (78): 397,1 Val-d’Oise (95): 294.8 Essonne (91): 318,8 Senna e Marna (77): 310,2 Petite Couronne et Paris : Val-de-Marne (94): 326.6 Senna-Saint-Denis (93): 240.3 Hauts-de-Seine (92): 382.8 Parigi (75): 465,1