(ETX Daily Up) – Il vaudrait mieux privilégier les médicaments sous form de comprimé plutôt qu’en version effervescente, à en croire une étude chinoise. Ces derniers, en raison de leur teneur en sodium, un composé du sel, pourraient s’avérer Dangereux pour la santé. Consommés quotidiennement, ils pourraient augmenter de 1% les risques cardiaques.

Plus easy à avaler et dont les effets sont plus rapidement ressentis sur le corps, les médicaments sous form effervescente ont la cote chez les malades. versante, selon une étude publiée en février sur la National Library of Médecineils pourraient légèrement augmenter les risques cardiaques et d’AVC en raison de la présence de sel dans leur composizione.

Pour faire fondre le traitement dans l’eau, les chimistes ajotent du sodio. C’est dans cet élément que se trouve le sel. Consommés quotidiennement, les comprimés solubilis peuvent faire dépasser les 2g di sodio consigliato per il giorno per l’OMS.

Un rischio dell’1% più l’elevé

Pour mener à bien ses recherches, le professeur Chao Zeng, de l’Université Central South, en Chine et son équipe ont suivi pendant un an près de 300.000 pazienti âgés de 60 ans à 90 ans, parmi les 17 million de people dont les dossiers medico se trouvent dans la base de données du UK Health Improvement Network. Ces 300.000 pazienti, dont la moyenne d’âge est de 71 ans, se sont vu prescrire du paracétamol sous différentes forme.

Parmi eux, 4.532 présentaient de l’hypertension et avaaient du paracetamolo solubile. Les chercheurs les ont comparés aux 146.866 pazienti hypertendus, mais traités avec du paracétamol en comprimé, donc sans sodium. I risultati si sono verificati per i primi tempi di crisi cardiaca, di incidente vascolare o di insufficienza cardiaca del 5,6%, contro il 4,6% per i pazienti hypertendus traités senza sodio.

Même chez les personnes sans ipertensione, les risques sont plus importanti. L’étude a comparé 5.351 persone senza ipertensione trattati con paracetamolo effervescente aux 141.948 pazienti senza ipertensione trattati con paracetamolo sotto forma solida. Pour le premier groupe, le risque de maladie cardiaque s’élève à 4.4%, contre 3.7% pour le second.

Pour les chercheurs, la consommation de sel cache, pas seulement dans la nourriture, mais aussi dans les médicaments, devrait être plus régulée afin de réduire le osé cardiovasculaire. La teneur en sodio d’un médicament pourrait, par exemple, être inscrite obligatoirement sur les boites.

Luigi Tardi