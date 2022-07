Regno Unito: Miss Weather prevede “migliaia di morti” a causa dell’ondata di caldo

Forse voleva solo mettere in guardia i suoi cittadini, ma le sue paure, per molti di loro, sono andate troppo oltre. Laura Tobin, Miss Weather di Good Morning Britain, un talk show britannico estremamente popolare, è stata sopraffatta da un torrente di critiche su Twitter venerdì mattina. la ragione? Nel suo sesto rapporto mattutino, prevedeva che l’ondata di caldo prevista nel paese all’inizio della prossima settimana avrebbe ucciso “centinaia o addirittura migliaia”.

La reazione all’avvertimento del meteorologo su Twitter si è rapidamente moltiplicata. “Si chiama estate, rimettetevi in ​​sesto!” Prendere in giro l’utente. “Pochi giorni caldi e sembra la fine del mondo! Dacci le previsioni del tempo e vai al telegiornale invece di fare uno spettacolo ogni giorno”, ha continuato un altro. 38,7°C è una temperatura estiva abbastanza comune in paesi come l’Australia. il terzo dice. Alcuni dei suoi critici hanno notato che la Gran Bretagna aveva già visto temperature estive superiori a 30 gradi, ma i meteorologi non erano del tutto preoccupati.