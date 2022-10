Meno megapixel, qualità inferiore? non necessariamente

Il Galaxy A54 dovrebbe optare per un sensore da 50 MP mentre il Galaxy A53 ha 64 MP sul sensore principale.

Che abbia senso in fotografia o meno (gli esperti ti diranno di no), SAMSUNGCome molti altri marchi, tendono ad aggiungere più megapixel alle fotocamere degli smartphone. Le voci agitano anche a Sensore da 200 megapixel a Galaxy S23 Ultra. Contrariamente a tutte le aspettative, per il Galaxy A54, l’azienda Suwon prenderà la strada opposta.

Questo è ciò che dice il sito web olandese Club Galassia. Secondo le loro informazioni, il Galaxy A54 avrà un sensore da 50 megapixel mentre lo sarà Galaxy A53 Display 64 mega pixel.

Meno pixel non è necessariamente peggio

Sfortunatamente, i media specializzati non contengono maggiori dettagli sull’unità principale dell’A54. Ricorda che un sensore con meno megapixel non significa necessariamente che le foto saranno peggio. Potrebbe essere il contrario. Nel 2022, non è raro che la fascia media in un gruppo di telefoni abbia ben 50 MP mentre l’input andrà a 64 MP un po’ peggio.

Aggiungiamo che a parità di dimensioni, un sensore con meno megapixel tende a scattare foto più scure se si scattano foto alla massima risoluzione, senza unire i pixel tra di loro. Possiamo invece perdere un po’ di nitidezza su un sensore con meno pixel. Ricorda, però, che negli scatti normali, che sfrutta binning dei pixel Per produrre foto da 12 MP, non devi sentire la differenza. Quindi la sua qualità o mancanza dipenderà dalle altre specifiche.

Per il resto, non sappiamo molto del Galaxy A54. Alcune indiscrezioni indicano la mancanza di un sensore di profondità per la modalità ritratto. Ovviamente ce lo aspettiamo Un’interfaccia utente 5 (Android 13) Questa squadra del telefono. L’anno scorso, il Galaxy A53 è stato rilasciato il 25 marzo 2022, quindi possiamo aspettarci un programma simile.

