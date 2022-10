Audi R8 GT (2022). Una serie limitata radicale prima della fine di V10

Prima della discesa, l’Audi R8 arriva in una versione GT che invia un V10 da 620 cavalli alle ruote posteriori. Anche l’aerodinamica, i collegamenti a terra e le finiture di questa serie limitata di 333 esemplari sono state riviste, di cui 26 copie per la Francia. Il prezzo è in armonia con il prezzo di 245.000 euro.

Max K pubblicato in 04/10/2022 – 00:01

La nuova Audi R8 GT è un motore di propulsione V10 con 620 CV. Audi



Lanciato a fine 2015 e rinnovato a fine 2018Audi R8 La seconda generazione si avvicina alla fine della sua carriera. Mentre quello Il sostituto del super sportivo si preannuncia a distanza, indiretto ed elettricoAudi sembra determinata a offrire un canto del cigno come addio. Questa canzone è, ovviamente, alla casa del famoso V10 lo dobbiamo, dato che questa suggestiva versione a dieci cilindri 5.2 trasmette una nuova coupé in edizione limitata: la R8 V10 GT RWD.

immagine multimediale immagine Ultimi giri prima del ritiro per le iconiche Audi R8 e V10. Audi

L’Audi R8 più potente

Basato su R8 Performance RWD Con la spinta, Audi mette in risalto il badge GT che aveva già personalizzato una versione molto sportiva della prima R8 nel 2010. Il nuovo arrivato ha la stessa potenza del motore R8 V10 Performance Quattro, ovvero 620 CV, quando la R8 Performance RWD deve “stabilizzarsi” a 570 CV. La coppia massima della GT è di 565 Nm, che è 15 Nm in più rispetto alla trazione posteriore ma 15 Nm in meno rispetto alla quattro. È disponibile da 6400 giri/min a 7000 giri/min, dopodiché il motore raggiunge ancora 8700 giri/min. Il cambio a doppia frizione ha ancora sette marce ma è stato ricalibrato. Inoltre, una nuova funzione denominata Torque Rear (letteralmente “coppia posteriore”) permette di regolare su sette livelli, con controllo al volante, intervento combinato per controllo di trazione e controllo di stabilità in modo da delegare più o meno la deriva dell’asse posteriore. Costruita per la strada, la nuova Audi R8 GT è progettata per i piloti su pista.

L’Audi R8 GT è dotata di una sospensione specifica che include in particolare una barra stabilizzatrice anteriore CFRP (plastica di carbonio/composito) e Il produttore offre bobine regolabili come opzione con lo strumento corrispondente. I dischi dei freni in ceramica sono standard, dietro i cerchi in lega forgiata da 20 pollici. Come optional, questi pneumatici possono essere equipaggiati con pneumatici Michelin Pilot Sport Cup 2.

immagine multimediale immagine I cerchi forgiati sono standard e lo sono anche i freni in ceramica. Audi

Più supporto, meno peso

La GT si distingue esternamente dalle altre Audi R8 per Il suo kit aerodinamico completo è otticamente aggressivo. Ciò include un paraurti anteriore con prese d’aria e parafanghi rivisti alle estremità, uno spoiler anteriore, davanzali laterali, uno spoiler posteriore installato a collo d’oca, deflettori agli angoli del paraurti posteriore e un nuovo diffusore.

immagine multimediale immagine La R8 GT è quasi uguale alla R8 Performance Quattro in accelerazione. Audi

Sebbene queste parti siano state aggiunte, L’ultima aggiunta al marchio con gli anelli pesa 20 kg in meno rispetto alla R8 Performance RWD Quindi mostra 1645 kg a vuoto. È 0,3 secondi più veloce per passare da 0 a 100 km/h con un tempo dichiarato di 3,4 secondi, che è ancora 0,2 secondi più lento della R8 Performance Quattro. La distanza da 0 a 200 km/h impiega solo 10,1 secondi. A causa del suo carico aerodinamico extra, la GT perde circa 10 km/h di picco rispetto alle altre R8 e raggiunge una velocità di 320 km/h.

Esclusivo per quanto in edizione limitata

I gusci degli specchietti, le prese d’aria laterali, un cofano in fibra di carbonio lucida e una cabriolet contraddistinguono anche la R8 GT dall’esterno, così come il collettore di aspirazione nero che può essere visto attraverso il finestrino. Audi offre un colore della carrozzeria grigio Suzuka opzionale che rispecchia il colore di lancio della R8 GT del 2010.



Le luminose prese d’aria in carbonio e altri elementi esterni contraddistinguono la GT.



Audi



Il collettore di aspirazione V10 è nero sulla GT.



Audi



Le cinture rosse fanno eco al cucito.



Audi



Il numero di ogni esemplare della serie è registrato sulla consolle centrale.



Audi



Il trattamento esclusivo continua in cabina. Anche in questo caso, la finitura rende omaggio alla precedente R8 GT, dai rivestimenti in pelle nera/Alcantara con cuciture rosse per i sedili avvolgenti ricamati con il nome del modello, alle cinture di sicurezza rosse. GT è una serie limitata; Il numero di ogni versione è incorporato nella fibra di carbonio della console centrale. Erano previste solo 333 copie, di cui 26 per il mercato francese.. In Francia il costo della nuova Audi R8 GT è di 245.000 euro, a cui si aggiungono 40.000 euro di sanzioni ambientali secondo la scala 2022.

immagine multimediale immagine La nuova Audi R8 GT 2010 (anteriore) e il suo predecessore. Audi

