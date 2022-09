The Sims 4 è gratuito per tutti

L’Electronic Arts Life Simulator è ora GRATUITO!

Una svolta nella storia di The Sims. L’editore statunitense Electronic Arts ha appena annunciato il passaggio al formato gratuito per il suo gioco The Sims, che sarà disponibile gratuitamente su tutte le piattaforme dal 18 ottobre.

In quella data, i possessori di PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series e Mac potranno scaricarlo gratuitamente.

“Nel corso degli anni, EA e Maxis hanno accolto milioni di giocatori in The Sims e li hanno osservati con soggezione. Questi giocatori hanno scatenato la loro immaginazione e condiviso le loro idee, esperienze e rappresentazioni di se stessi, sia nel gioco che nella vita reale. Con The Sims 4 pronto a giocare gratuitamente, il team Più che mai impegnato nella creazione di nuove esperienze, continuerà a sviluppare pacchetti, collezioni e consegne di The Sims Express nel prossimo futuro”. Lo spiega l’editore in un comunicato.

Se il gioco principale diventa gratuito, i componenti aggiuntivi verranno comunque pagati.

_

Segui Geeko su FacebookE il Youtube e altri Instagram Per non perdere nessuna novità, test e consigli.