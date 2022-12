“È frustrante, a loro non potrebbe importare di meno.”

La coppia britannica si aspettava di ottenere un grosso conto. Più quantità del solito a causa dell’aumento dei costi energetici. Ma dopo aver ricevuto la loro dichiarazione da British Gas, è stato uno shock. Kate ammette che lei e suo marito non hanno smesso di riscaldare la loro casa nell’Hampshire. Da lì fino a ricevere una fattura di oltre 100.000 euro in un mese…











“Ero scioccato, stavo già trattenendo il respiro”, raccontano gli anni ’40 a The Sun. Dopo aver scoperto questa somma a sei cifre (£ 117.000 – € 135.000), Kate ha immediatamente tirato fuori il telefono per chiamare British Gas. “Ho detto direttamente all’impiegato che non pensavo che il mio conto fosse di 117.000 sterline. “Oh no”, ha risposto.