Questo errore di stampa fa arrabbiare le masse

A dicembre dello scorso anno, Elliot Page ha dato grandi notizie per noi Sul suo account Instagram: Non voleva più essere chiamato Elaine. L’attore 34enne È un trans out non bi-bi Condivide regolarmente le foto della sua trasformazione sui suoi social network.

Troppe etichette morte

Il più recente lo ha mostrato in topless e ha mostrato i suoi muscoli enormi. Il canadese che troviamo nella serie Accademia degli ombrelli Aveva percorso così tanta strada che alla fine gli fu permesso di accettare se stesso. Chiede ora, orgoglioso di ciò che è diventato che lo chiamiamo Elliot Page e non siamo più Elaine, come in passato.

Sfortunatamente, non tutti la sentono in questo modo. Se dell’attore si parla spesso su Twitter a causa del suo litigio, ha anche un gran numero di detrattori che si rifiutano di rispettare la sua decisione. Quindi questi fan sono all’erta…

Anche un giornalista americano è stato sottoposto alla missione in un recente caso e si è trovato accusato di averlo commesso Etichetta della pagina di Dead Elliott. Questa pratica consiste in Usa il nome di una persona transgender o non binaria per qualificarli Mentre questo dovrebbe aver cambiato nome. Michael Tracy si difende con entusiasmo ripetendo il tweet che è stato fonte di polemiche.

Le persone mi condannano così duramente per l'”etichetta morta” di Elliot Page perché ho pubblicato una clip del 2019 quando sono state presentate come Eileen e sono state presentate come una donna. Questo è davvero stupido https://t.co/qpaNSrUVxL 10 dicembre 2021

Le persone mi hanno colpito duramente per essere stato chiamato Elliot Page perché ho pubblicato un video del 2019 in cui era conosciuto come Ellen e interpretato come una donna. Questo è davvero stupido.

Ecco alcune reazioni dei fan di Elliot Page che hanno raccolto il giornalista politico.

Tweeting “Pagina di Elliot” perché “Pagina di Elliot” è il nome di Elliot Page. 10 dicembre 2021

Twitta “Elliot Page” perché Elliot Page è il nome di Elliot Page.

Molto intelligente ed eloquente. Pagina di Elliot, Pagina di Elliot, Pagina di Elliot. https://t.co/PEAPeouVG8 10 dicembre 2021

Molto intelligente e diretto. Pagina di Elliot, Pagina di Elliot, Pagina di Elliot.

Vedere questa tendenza mi fa arrabbiare così tanto. Devi smetterla di nominare le persone transgender. È molto irrispettoso e inutile. Correggi questo comportamento e sii migliore. Cerchiamo invece di indovinare il suo nome #ElliotPage ud83dudc99 pic.twitter.com/2DknXsJPd0 10 dicembre 2021

Vedere questa tendenza mi fa impazzire. Dovete smetterla di chiamare nomi morti le persone trans. È molto irrispettoso e inutile. Questo comportamento è stato corretto e migliorato. Invece, proviamo a far sì che il suo vero nome sia di tendenza verso #ElliotPage

Sono totalmente disgustato di vedere il nome di Elliot Page prendere Twitter. Quelli di voi che lo uccidono intenzionalmente si vergognano. 10 dicembre 2021

Davvero disgustato nel vedere che Elliot Page ha fatto dei nomi morti su Twitter. Peccato per chi lo fa apposta.

Su Twitter, sappi che mia madre sente parlare di te, che si rammarica delle tue disgrazie, che spera che i tuoi genitori ti accetteranno e che invia molta dolcezza a coloro che non lo sono. u21aaDracacoccinelle ti invita sempre alla pagina di Elliot 10 dicembre 2021

Elliot Beige, Elliot Beige, Elliot Beige ud83dudda4 10 dicembre 2021

È Elliott Page perché Elliot è il suo nome; La morte è disgustosa e disgustosa. 10 dicembre 2021

È Elliot Page perché Elliot è il suo nome di battesimo; L’etichetta morta è disgustosa e disgustosa.

I morti che chiamano Elliot Paige sono deboli. Sono odiose, folli e, soprattutto, incarnate insicurezze. Non dimenticarlo mai. Inoltre, Twitter, c’è una campagna di molestie di massa in corso, e tu… non faresti nulla al riguardo? 10 dicembre 2021

I morti a Elliot Page sono deboli. È odioso, sciocco e, soprattutto, rappresenta l’insicurezza personale. Non dimenticarlo mai. Inoltre, su Twitter, è in corso una campagna di massa contro le molestie e tu stai solo… non faresti nulla al riguardo?

Perché le persone transgender vogliono combattere

Pagina Elliott Pagina Elliott Pagina Elliott Pagina Elliott Pagina Elliott Pagina Elliott Pagina Elliott Pagina Elliott Pagina Elliott Pagina Elliott Pagina Elliott Pagina Elliott Pagina Elliott Pagina Elliott Pagina Elliott Pagina Elliott Pagina Elliott Pagina Elliott Pagina Elliott Pagina Elliott 10 dicembre 2021

Dal momento che i mutanti vogliono combattere Adoriamo la pagina di Elliot…

La pagina di Elliot è molto bella. È un peccato che Twitter abbia permesso che il suo nome ucciso fosse di tendenza prima. Ma sto postando il suo vero nome, perché manterremo quel nome in primo piano. 10 dicembre 2021