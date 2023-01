Emily Ratajkowski distrugge Pete Davidson in un attacco senza maschera

persone e re

Il più alto fa i conti con il sesso maschile.

Emily Ratajkowski ha un sacco di patate. Separata da poco da Pete Davidson, con cui ha avuto una breve storia d’amore, e separata dal padre di suo figlio, Sebastian Bear McClard, accusato di adulterio, la modella ha espresso la sua stanchezza nei confronti del sesso maschile.

Leggi anche> Emily Ratajkowski e Pete Davidson, due mesi di romanticismo e poi si lasciano

sul suo podcast alto bassola stella non taglia gli angoli e fa capire che lo è ” Attrae gli uomini peggiori E quelli distruggere le donne forti. “Gli uomini iniziano a buttarti giù, e poi torni al punto di partenza. E questo è brutto e ingiusto, perché mi sembra che molti ragazzi che pensano davvero di volere una donna forte non sappiano come affrontarlo e… cosa significa per la loro identità.” (… ) Ho detto a un mio amico: “Ho l’impressione di attrarre il peggio degli uomini”, Viene fuori dalla sua esperienza.

« A volte dico “ca**o”. Perché voglio un uomo sicuro di sé. Non voglio un uomo troppo sicuro di sé che ha qualcosa da dimostrare e cerca di dimostrarlo attraverso di me. Questo non è quello che voglio”. “Em Rata” esprime ancora le sue ambizioni amorose. Lo apprezzerai, in mente Pete Davidson.